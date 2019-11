Wall Street registra ganancias que permiten al S&P 500 y al Nasdaq marcar nuevos récords. Los inversores compran tras conocerse el pasado sábado que el esperado acuerdo de 'fase uno' entre China y EEUU puede rubricarse antes de que acabe 2019. Y es que la renta variable mundial sigue moviéndose al compás de los titulares sobre este asunto. Recordamos además que la Bolsa de Nueva York cerrará el jueves por la fiesta de Acción de Gracias y abrirá el viernes tan sólo media sesión, por lo que el volumen de negociación será reducido en los próximos días.

China elevará las sanciones por violar los derechos de propiedad intelectual de ambos países, de acuerdo con las pautas publicadas por el gobierno chino el domingo. Una medida considerada fundamental para un acuerdo con EEUU y que está provocando fuertes ganancias en el sector tecnológico.

Además, el asesor de seguridad nacional americano, Robert O'Brien, señaló el sábado que un acuerdo comercial podría ocurrir antes de fin de año. Aunque también advirtió de que Donald Trump no ignorará las protestas en curso en Hong Kong.

La región especial china es noticia porque los candidatos prodemocracia a los comicios locales celebrados este domingo se han hecho con cerca del 90% de los escaños de los consejos de distritos en una jornada electoral que se ha visto caracterizada por una histórica participación.

En el escenario político americano, continúa el proceso de 'impeachment' contra Trump mientras Michael Bloomberg, ex alcalde de Nueva York, ha lanzado su candidatura para ser el próximo aspirante a presidente por el Partido Demócrata. Bloomberg es considerado por muchos como el único que puede hacer sombra a Trump en un 'cara a cara' presidencial.

ECONOMÍA Y EMPRESAS

Dentro del frente empresarial, destacan varios nombres. Por un lado, Tesla rebota tras su desplome del viernes (-6%) al confirmar que su polémica Cybertruck ha recibido 200.000 pedidos en apenas unos días desde su lanzamiento.

Otra de las protagonistas es Uber, que se desangra en el parqué (-5%) tras quedarse sin licencia para operar en Londres por segunda vez en dos años.

Finalmente, en operaciones corporativas, la cadena de joyerías Tiffany's sube un 5% tras cerrar su venta a LVMH por 16.300 millones de dólares.

Además, la compañía de reventa de entradas de eventos y conciertos Viagogo ha llegado a un acuerdo con eBay para comprar a su rival StubHub por 4.050 millones de dólares en efectivo.

En materia macro, el índice de actividad nacional de la Fed de Chicago bajó en octubre hasta -0,71 desde -0,45 (el consenso esperaba un dato de -0,41). Falta por publicarse el índice manufacturero de la Fed de Dallas de noviembre.

ANÁLISIS TÉCNICO Y OTROS MERCADOS

Por análisis técnico, el S&P 500 cotizaba cerca de sus máximos de todos los tiempos. "O lo que es lo mismo, se encuentra en subida libre absoluta. Técnicamente, no existe señal de fortaleza más importante que esta, lo que no quiere decir que no se puedan producir correcciones de corto plazo (fases de reacción)", explica José María Rodríguez, analista de Bolsamanía.

"El precio ha saltado con claridad al alza después de un lateral que viene durando cerca de dos años: desde principios de 2018. Y esto acostumbra a traer importantes implicaciones alcistas en términos de medio y largo plazo", añade este experto.

En otros mercados, el petróleo West Texas ha caído un 1,1%, hasta 57,92 dólares, por las dudas sobre un acuerdo comercial entre China y EEUU. Además, el euro se deprecia un 0,32%, hasta 1,1021 dólares. Por último, la rentabilidad del bono a 10 años ha subido hasta el 1,769% y la del bono a 2 años ha avanzado hasta el 1,605%.