La incertidumbre política impide al Ibex seguir el ritmo de Europa en 2019

La jornada del viernes fue un buen ejemplo de lo que están viviendo las bolsas europeas desde que comenzó 2019. El Ibex fue el único índice europeo que terminó la sesión en negativo, demostrando que no puede seguir el ritmo del resto del Viejo Continente. Desde que comenzó el año, el Ibex se ha revalorizado un 10%, mientras que el Dax, el Cac y el Ftse Mib suben más de un 17%.

El Ftse es la única bolsa que se encuentra por debajo del Ibex en 2019, con un repunte del 9,7%, a una distancia de menos de medio punto respecto al principal índice español. El comportamiento más débil del Ibex y del Ftse habría que achacarlo al efecto que han tenido sobre ellos dos factores geopolíticos: las elecciones generales y el Brexit.

Por tomar un punto de referencia, durante los 30 días anteriores a las elecciones generales en España, celebradas el pasado 28 de abril, el Ibex sumó un 3%. Una cifra nada despreciable, pero que se queda corta si se compara con el 7,8% que repuntó el Dax y el 5% que subió el Cac.

Ante la incertidumbre política que generaron estos comicios, los inversores decidieron ser cautos. "Independientemente de las tendencias de derechas o izquierdas, los mercados lo que cotizan son las incertidumbres", explicó Pablo García, director de análisis de Divacons Alphavalue, a Bolsamanía en la noche electoral. Por su parte, David Ardura , director de Gestión en Gesconsult, apuntó que "el mercado siempre se puede asustar ante la incertidumbre o ante un gobierno de izquierdas".

Sin embargo, una vez disipada la incertidumbre política, el Ibex recibió con la victoria del PSOE con un avance del 0,12%. Puede parecer un repunte paupérrimo, pero fue la primera vez en la Historia que el principal selectivo español cotizaba en verde el lunes después de unas elecciones generales. "Los mercados internacionales se quedan tranquilos cuando el partido mayoritario, aunque tenga que ser un Gobierno de coalición, es un partido tradicional", destacó el director de Renta Variable en Dunas Capital, Carlos Gutiérrez.

Pero no solo la política, también el sector bancario esta frenando la escalada del Ibex. Mientras que el Stoxx Banks, el índice de los principales bancos europeos, ha repuntado un 15% en lo que va de 2019, ninguna de las seis entidades españolas supera esta cifra, por lo que se encuentran por debajo de la media. Solo el BBVA mantiene el tipo, al repuntar también un 15%, y el Santander intenta escalar posiciones al sumar un 10%. Por su parte, CaixaBank (-8%) y Bankia (-4%) están en negativo desde que comenzó el año, Sabadell avanza un 3,8% y Bankinter se mantiene prácticamente plano.

FUTURO DEL IBEX

Habrá que esperar para saber qué nos depara el futuro. De momento, parece que los inversores se han tomado muy en serio el dicho de ‘sell in May and go away’ ('Vender en mayo y salir del mercado'). De hecho, desde que comenzó mayo (el 1 de mayo no hubo sesión) acumula dos sesiones en negativo, con un jueves especialmente negro, en el que cedió un 1,59%.

El analista técnico de Bolsamanía, José María Rodríguez, no descarta que "de manera puntual pueda perforar soportes por cuanto tenemos otro hueco alcista más abajo, en los 9.240 puntos (sesión del 1 de abril). Además, el oscilado de momento estocástico sigue claramente girado a la baja y lejos de marcar lecturas de sobreventa, lo que quiere decir que en teoría el goteo a la baja de las últimas sesiones puede tener continuidad".