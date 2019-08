El Ibex y el resto de Europa se animan ante el tono conciliador de China

Las bolsas europeas cotizan con alzas destacadas a estas horas (Ibex: +0,7%. 8.808; Cac: +1,4%; Dax: +1%; Ftse 100: +1%; Ftse MIB: +1,8%) después de que China haya recalcado que no quiere que la escalada de tensiones comerciales vaya a más. Se apunta a nuevas reuniones con EEUU en septiembre, aunque el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, se ha mostrado cauto y no ha querido dar fechas concretas. Dentro del selectivo, ArcelorMittal, muy sensible a este tipo de noticias, es el mejor título (2,5%), seguido por Indra y ACS. Enagás y MásMóvil son los valores que más caen.