El Ibex, plano y por debajo de los 9.500 tras su peor sesión en más de un mes

El Ibex cotiza plano tras iniciar el quinto mes del año apropiándose del ‘sell in May and go away’, con caídas que lo han arrastrado por debajo de la cota psicológica de los 9.500 puntos y con un aspecto técnico que no augura nada bueno. La caída de este jueves, de un 1,59%, ha sido la peor desde el pasado 22 de marzo y rompió su racha de cuatro sesiones alcistas.