Ibex: octubre arranca con caídas... y todo apunta a que habrá más

El Ibex finalizó este martes con descensos destacados por el mal ISM de EEUU

Octubre acabó arrancando como se esperaba de él: mal. El mes de los suelos en las bolsas por excelencia comenzó este martes con subidas iniciales en los índices, que poco a poco se fueron desinflando. Al final, con la excusa de un mal ISM manufacturero al otro lado del Atlántico, los principales índices, los de allí y los de aquí, terminaron con descensos del 1% de media. En Asia también se han visto recortes este madrugada, aunque algo menos abultados. Los futuros europeos vienen hoy con recortes del 0,3%.

"Mirando al panorama global, es justo decir que el sector manufacturero mundial está en problemas. La disputa comercial entre EEUU y China está teniendo un efecto en cadena en todo el mundo, por lo que ayer vimos un fuerte movimiento a la baja en los índices debido a esto. Las conversaciones comerciales entre EEUU y China continuarán la próxima semana, por lo que los operadores prestarán mucha atención a cualquier acontecimientos. Lo mejor que se puede esperar es una disminución de las tensiones comerciales, pero es obvio que el daño ya está hecho", señala David Madden, analista de CMC Markets.

Reino Unido es hoy protagonista... de nuevo. El primer ministro, Boris Johnson, presentará finalmente este miércoles su última propuesta de Brexit a Bruselas. A última hora de ayer 'The Telegraph' filtró los puntos clave de este plan, que son que Reino Unido abandona tanto el mercado único como la unión aduanera en 2021, mientras que Irlanda del Norte abandona únicamente la unión aduanera pero permanece dentro del mercado único de la UE durante cuatro años. "Esto crearía dos fronteras e implicaría que Irlanda del Norte no tiene libre comercio con nadie para empezar. La propuesta muere al llegar al tema de Irlanda, lo que probablemente significa que la UE no la aceptará", señalan los analistas de Danske Bank.

Después del ISM manufacturero de ayer, los inversores seguirán pendientes de los datos macro al otro lado del Atlántico. Hoy se publica el empleo de la consultora ADP de septiembre, antesala del informe de empleo de EEUU de este viernes. "Tenemos un pronóstico por debajo del consenso para las nóminas no agrícolas que se conocerán el viernes. También hay que estar atentos a los comentarios de la Reserva Federal de Nueva York, sobre todo el discurso del presidente Williams esta tarde", añaden desde Danske.

Igualmente en el plano macro, en España se publica el desempleo de septiembre.

En el ámbito empresarial, sigue coleando lo que hizo ayer MásMóvil. Se disparó un 21% tras anunciar un acuerdo con Orange que mejora considerablemente sus perspectivas a futuro y que le ha llevado a mejorar sus previsiones para los próximos años. Este movimiento de la operadora hace que aumente su presión competitiva frente a Telefónica. Spenger, consejero delegado de MásMóvil, descartó que Orange llegue a acuerdos de este tipo con otras operadoras 'medianas' como ella por ejemplo Euskaltel.

En cuanto al aspecto técnico del Ibex, las caídas de este martes y la vela que dibujó el índice llevan a esperar más recortes a corto plazo. Como soporte más importante en este momento tenemos la zona de los 9.025-9.030 puntos.