El Ibex apunta a más alzas para cerrar una semana complicada pero positiva

Los futuros vienen con ascensos del 0,4%

Las bolsas europeas parece que abrirán con moderadas alzas mientras siguen digiriendo todo lo que hizo y dijo este jueves el Banco Central Europeo (BCE). Los futuros suben un 0,4% después de que ayer se viviera una jornada de más a menos en las principales plazas del Viejo Continente tras un Mario Draghi que fue más dovish, pero no tanto como el mercado esperaba. Los bancos, por su parte, no recibieron nada bien que la subida de tipos vuelva a retrasarse y vivieron una sesión especialmente negativa.

El Ibex sube, de momento, un 1,8% en el acumulado de la semana tras terminar este jueves en positivo pero muy lejos de los máximos del día precisamente por los importantes recortes en las entidades financieras. Los expertos de Bolsamanía reconocen que Mario Draghi ha echado 'un jarró de agua fría' sobre el sector bancario pero, al mismo tiempo, ven fortaleza en muchos otros títulos. "Telefónica, las utilities e Inditex, entre otros, están mostrándose fuertes", indican.

Wall Street ha cerrado con subidas esta noche por la relajación de las tensiones entre EEUU y México. Está previsto que este próximo lunes, 10 de junio, entren en vigor los aranceles sobre productos mexicanos, pero se especula con que ambos países podrían llegar antes a un acuerdo sobre al inmigración, razón que ha dado Donald Trump para justificar su decisión de imponer tasas al país dirigido por Andrés Manuel López Obrador.

"La historia nos dice que sólo ha habido un número limitado de ocasiones en las que Trump no se ha aferrado a su palabra sobre una amenaza arancelaria. México está presionando para conseguir más tiempo, pero estamos menos convencido que el mercado de que Trump se lo vaya a conceder", afirma Jasper Lawler, director de análisis de London Capital Group.

Reino Unido es otro de los protagonistas este viernes, y más concretamente la que hoy pasa a ser primera ministra en funciones, Theresa May, que presenta su dimisión como líder del Partido Conservador al no haber sido capaz de sacar adelante su plan del Brexit. Ahora empieza oficialmente la carrera para sucederla y todo apunta a que Borish Johnson será el elegido, una opción que no gusta nada al mercado. Los analistas advierten de que la libra está condenada si Johnson es primer ministro.

Con todo, los inversores seguirán hoy pendientes de los bancos centrales, de Trump y sus tensiones comerciales y de Reino Unido, sin dejar de prestar atención a los distintos valores. Los bancos, como no podía ser de otra forma, continuarán en el foco. En cuanto a la agenda de datos, se publica el informe de empleo de mayo en EEUU.