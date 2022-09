El Ibex 35 dice adiós este viernes a una semana considerablemente complicada. Sin embargo, a falta de lo que haga hoy, el selectivo está prácticamente 'en tablas', ya que subió el lunes con fuerza, pero cayó también con fuerza el martes. El miércoles cedió ligeramente y este jueves se revalorizó moderadamente.

La crisis energética, con las medidas de la Comisión Europea (CE) para enfrentar la situación, y los datos de inflación han sido, sin ninguna duda, lo más destacado de la semana. De hecho, este viernes la inflación vuelve a estar en el foco con la publicación del IPC definitivo de agosto de la eurozona, para el que se espera que confirme una subida interanual hasta el 9,1% y un incremento intermensual al 0,6%.

La inflación de EEUU de agosto, publicada el martes, supuso una nueva mala noticia para los mercados, ya que anticipaba una moderación y finalmente no fue tanto como se preveía, mientras que la inflación subyacente subió más de lo esperado. Esto ha hecho que se especule incluso con que la Reserva Federal (Fed) suba tipos en 100 puntos básicos la semana que viene (20 y 21 de septiembre). No obstante, la mayoría sigue apostando por un incremento de 75 puntos básicos.

"Esta semana ha sido especialmente difícil para los operadores, ya que la gran pregunta que se plantean es qué hará ahora la Reserva Federal con respecto a su política monetaria tras la cifra del IPC. Ayer también tuvimos un conjunto de cifras económicas mixtas, pero las ventas minoristas de EEUU y las solicitudes semanales de subsidio de desempleo confirmaron que las cosas no están tan mal para la economía estadounidense", explica Naeem Aslam, director de análisis de la firma británica AvaTrade.

"No obstante, la cuestión es cuánto aumentará la Fed los tipos de interés, dado que la inflación aún no ha muerto. La cifra del IPC publicada esta semana superó las expectativas del 8,1%, y ahora muchos en el mercado están pensando si la Fed aumentará el tipo de interés en un punto porcentual. Seguimos manteniendo nuestra posición de que la política monetaria de la Fed de la próxima semana probablemente apoye el sentimiento del mercado, ya que la Fed sólo aumentará el tipo de interés en 75 puntos básicos, no en un punto porcentual completo", añade.

La agenda de este viernes incluye también las ventas minoristas en Reino Unido y la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Además, la agencia S&P revisa la calificación de España.

Con todo, los futuros europeos vienen con caídas del 0,9%. Esto, después de que Wall Street volviera ayer a cerrar con descensos destacadas, que fueron del 1,4% en el Nasdaq, y de que en Asia se hayan impuesto claramente los números rojos esta madrugada, con recortes generalizados de alrededor del 1%. En China se han conocido las ventas minoristas de agosto, que han subido un 5,4%, por encima de lo esperado. Además, la producción industrial del mismo mes aumentó un 4,2%, por encima del 3,8% previsto.

Finalmente, cabe recordar que hoy tiene lugar la penúltima 'cuádruple hora bruja' en los mercados (vencimiento simultáneo de futuros de acciones, futuros sobre índices bursátiles, opciones sobre índices y opciones sobre acciones).

OTROS MERCADOS

El euro se cambia a 0,9988 dólares (-0,11%). El petróleo sube ligeramente tras caer ayer un 3%. El Brent se sitúa en 91,20 dólares y el WTI, en 85,34 dólares.

El oro cede moderadamente (-0,3%, 1.672 dólares) y la plata se deja un 0,7% (19,13 dólares).

El bitcoin se sitúa por debajo de los 20.000 dólares (19.783 dólares) y el ethereum está en 1.476 dólares (-1,4%).

La rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 3,451%.