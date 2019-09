El Ibex sube ligeramente y respeta los 9.000 en la semana del BCE

Los mercados ignoran los débiles datos de comercio de China

Las bolsas afrontan una semana de alto voltaje para los mercados en la que los inversores seguirán escuchando el runrún de la guerra comercial, del Brexit y de la ralentización global mientras esperan a Draghi. El jueves se conocerá la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) y se espera que, tras la penúltima reunión de su mandato, el presidente del banco central anuncie un nuevo paquete de estímulos sin precedentes. Este lunes, el Ibex sube moderadamente (+0,3%. 9.016 puntos) y amplía el rebote del 2% de la semana pasada.

El resto de parqués europeos registra la misma timidez que el selectivo español, con signo mixto y movimientos moderados. El Cac y el Ftse 100 cotizan con descensos leves.

Dentro del Ibex destacan las alzas en Meliá (+3%) y en CaixaBank (+1,8%) y los recortes en IAG (-2,3%) en plena huelga de su filial British Airways. En el Continuo Lar sube con fuerza ante una posible opa de del fondo surafricano Vukile. Bankia (+0,65%) avanza en una nueva jornada del juicio por la salida a Bolsa de la entidad, con la presentación de las conclusiones finales por parte de las acusaciones.

"En el corto plazo, la sobrecompra diaria de nuestro selectivo es muy fuerte (no así la semanal ni la mensual)", apunta José María Rodríguez, analista de Bolsamanía. "Por arriba, por el lado de las resistencias, tenemos una zona importante de congestión en el entorno de los 9.050 puntos (61,8% de toda la caída desde finales de julio)". Este nivel es la siguiente meta a conquistar.

El curso de los acontecimientos en el divorcio entre la Unión Europea (UE) y Reino Unido seguirá dando titulares en este inicio de la segunda semana de septiembre.

Se espera que el Parlamento vote una nueva moción presentada por el primer ministro, Boris Johnson, para un adelanto electoral. Por otra parte, la prensa británica recoge que el 'premier' está preparando un plan para evitar de forma legal que se produzca una nueva prórroga del Brexit, después de que el viernes la Cámara de los Lores aprobase la extensión.

Asimismo, El Banco de Inglaterra (BoE, por sus siglas en inglés) ha preparado a sus prestamistas para cualquier impacto que puedan sufrir tras la salida de Reino Unido de la Unión Europea, según ha dicho Alex Brazier, director de estabilidad financiera de este banco al diario 'The Times'. "El sistema financiero no se derrumbará una vez que salgamos de la UE", ha señalado Brazier a este periódico, añadiendo que el inminente cambio de Gobierno en el BoE no afectará al banco central.

Este lunes se ha conocido el PIB de Reino Unido, que crece un 0,3% en julio.

La actualidad también pasa por los datos de comercio presentados por China. Las exportaciones del gigante asiático cayeron inesperadamente en agosto cuando los envíos a los Estados Unidos se desaceleraron bruscamente un 16%. Según los expertos, es el síntoma que señala una mayor debilidad en la segunda economía más grande del mundo y subraya la necesidad apremiante de más estímulo a medida que la guerra comercial entre China y Estados Unidos se intensifica.

Las ventas internacionales del pasado mes cayeron un 1% respecto al año anterior, el mayor recorte desde junio, cuando se dejaron un 1,3%, según mostraron los datos de aduanas. Los analistas esperaban un aumento del 2,0% en una encuesta de Reuters después del incremento del 3,3% de julio.

Se espera que Beijing anuncie más medidas de apoyo en las próximas semanas para evitar el riesgo de una desaceleración económica más aguda a medida que EEUU aumenta la presión comercial, incluidos los primeros recortes en algunas tasas clave de préstamos en cuatro años. El viernes, el banco central redujo los requisitos de reservas de los bancos por séptima vez desde principios de 2018 para liberar más fondos para préstamos.

Los mercados asiáticos han cerrado en verde en la mayoría de bolsas regionales, a excepción de los índices de Hong Kong, donde el Hang Seng ha dejado notar la mordida de otro fin de semana de protestas en la ciudad, y Nueva Zelanda que han acabado planos. Los compuestos de Shanghai (+0,65%) y de Shenzhen (+1,62%) han subido notablemente por las expectativas de las nuevas medidas de estímulo.