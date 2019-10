El Parlamento británico aprueba la enmienda que aplaza la votación

El Parlamento británico no se lo ha puesto fácil al primer ministro británico, Boris Johnson, este 'Súper sábado' y finalmente un total de 322 diputados impiden que se vote el acuerdo del Brexit. Esto fuerza al 'premier' a solicitar una nueva prórroga a la Unión Europea (UE), pero ha asegurado que "no negociaré una prórroga con la Unión Europea y tampoco la ley me obliga a hacerlo".