Los líderes de G7 han aprovechado la reunión de tres días que ha comenzado este viernes en Hiroshima, Japón, para anunciar nuevas medidas que buscan añadir más presión a Rusia. Además, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski prevé asistir a la cumbre junto al resto de líderes.

El grupo ha señalado que las medidas adoptadas estarán basadas en sanciones anteriores y buscan "garantizar que las exportaciones de todos los artículos críticos para la agresión de Rusia" se prohíban en sus territorios, así como cualquier maquinaria industrial, herramientas o elementos que el país pueda utilizar para generar armamento bélico.

Por otra parte, el G7 ha asegurado que la dependencia de los países con respecto a los suministros energéticos y materias primas de Rusia se ha "reducido drásticamente". Además, la intención es ayudar a los países que buscan diversificar sus suministros para reducir "aún más la dependencia de los productos nucleares civiles y afines de Rusia".

El anuncio de nuevas sanciones se produce a la misma vez que Reino Unido ha impuesto por su cuenta más limitaciones al país liderado por Putin, tales como "la prohibición de los diamantes rusos, una industria valorada en 4.000 millones de dólares en exportaciones en 2021", así como importaciones de cobre, aluminio y níquel rusos.

La misma medida parece estar en los planes de los líderes del grupo, que han anunciado que colaborarán para "restringir el comercio y el uso de diamantes extraídos, procesados o producidos en Rusia". El primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, ha valorado estos anuncios positivamente, ya que implican que "el G-7 permanece unido frente a la amenaza de Rusia y firme en nuestro apoyo a Ucrania".

El primer objetivo de la cumbre ha sido mostrar un frente unido contra Rusia y todos los países que no siguen a occidente en su apoyo a Ucrania. Los esfuerzos en las restricciones pretenden centrarse en todo material que pueda facilitar el esfuerzo bélico de Rusia. Además, se endurecerán las sanciones ya existentes al limitarse los resquicios legales en los que ahora Rusia se está acogiendo para, por ejemplo, exportar sus bienes a través de terceros.

Por su parte, Josep Borrell ya ha solicitado a la Unión Europea que actúe contra todo producto refinado indio que se genere a partir de petróleo ruso, lo que puede aumentar la distancia de los aliados frente a los países neutrales.

No obstante, el profesor de investigación de asuntos internacionales de la Universidad George Washington, Robert Orttung, ha señalado que estas decisiones presumiblemente no tendrán gran impacto en el comercio mundial, y no es probable que ninguna "consiga que Rusia detenga su guerra contra Ucrania, ya que Putin está plenamente comprometido con ello y las sanciones no perjudican la capacidad de Rusia para operar en el día a día", ya que China e India no participarán en las mismas, por lo que "Rusia sigue teniendo muchos socios comerciales".

Por último, Orttung ha señalado que la mejor manera de obligar al país a finalizar la guerra pasa por "aumentar la capacidad de combate ucraniana" por parte de occidente.