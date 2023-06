Los smartphones se han transformado en un complemento más en el día a día de muchas personas, hasta el punto de necesitar renovarlo cada vez antes. Las compañías telefónicas son conscientes de ello y, ante la elevada competencia que acusa el sector desde hace años, han comenzado a utilizar la venta de móviles como reclamos para que los usuarios elijan sus tarifas.

No obstante, los precios pueden ser completamente diferentes según la compañía elegida, por lo que Kelisto.es ha elaborado un estudio en el que analiza lo que ofrecen los nueve operadores principales y cuáles son las que facilitan ofertas que supongan un mayor ahorro para el usuario.

Así, ha señalado que el importe del mismo terminal entre Movistar, Vodafone y Orange, las tres compañías con más cuota de mercado, puede tener una diferencia de hasta 555 euros. El operador de Telefónica sale ganando en este análisis con la rebaja adicional que aplica a lo largo de este mes para algunos terminales y smartphones que pueden hasta adquirirse gratis. En este sentido, la mejor oferta la encontramos en el Samsung Galaxy Z Flip4, que cuesta 1.159 euros y puede comprarse ahora por una cuota mensual de 0 euros.

No en vano, el ahorro medio que ofrece Movistar para la selección de dispositivos que comparten las tres grandes operadoras es de 463,81 euros una cifra que se reduce a 237,06 en Orange y a 177,93 en Vodafone. Por lo tanto, adquirir un móvil con Movistar sale de media 226,89 euros más barato que con Orange y 285,88 euros si la comparamos con Vodafone. La diferencia más notable está en el Samsung Galaxy S21 FE, que sale gratis en Movistar, pero cuesta 450 euros con Orange y 555 euros con Vodafone.

Sin embargo, Vodafone también aporta otras ventajas, ya que es la permite acceder a la financiación de un terminal asociando la operación a la tarifa más barata de las tres operadoras: sus terminales pueden conseguirse con su plan convergente de 56,4 euros al mes. Mientras, para la mayoría de los planes de Movistar se necesita una tarifa de al menos 139,9 euros.

¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE COMPRAR EL MÓVIL A UN OPERADOR?

Por otro lado, Movistar es la única que aplica un tipo de interés TIN que puede alcanzar el 15% para dispositivos no asociados a las tarifas miMovistar. No obstante, el usuario no tendrá que asumir pagos de intereses casi nunca al adquirir un smartphone a través de un operador, lo que se convierte en una de sus mayores ventajas.

Por su parte, Yoigo y MásMóvil cobran un TIN del 0%, pero tienen una comisión de aplazamiento, lo que hace que su TAE suba hasta el 10,5%. Es por esto que los expertos recomiendan tener claras las condiciones a la hora de elegir el operador con el que comprar el móvil, y no solo su precio. Sara Perales, portavoz de Comunicaciones de Kelisto, ha señalado que "incluso si la oferta con la que nos quedamos está libre de permanencia y no nos cobran una penalización por la cancelación anticipada", puede que al darnos de baja "no solo tendríamos que abonar las cuotas pendientes: además la compañía podría cobrarnos por el coste del terminal ya sin rebajas para poder quedárnoslo".

No obstante, y a pesar de tener esto en cuenta, cabe destacar que al estar libre de intereses y no cobrar comisiones casi nunca, optar por la financiación de un móvil a través de una tarifa de fibra y móvil es más barato y casi siempre nos va a garantizar rebajar el precio libre del terminal. Por esto, si estas interesado en un móvil en concreto, conviene comparar ofertas entre las diferentes compañías y, una vez cotejadas las condiciones asociadas a la adquisición de ese dispositivo, podremos elegir aquella que más nos convenga.