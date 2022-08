Acontinuación presentamos las cinco noticias más importantes de este martes, 30 de agosto, en los mercados.

La inflación echa el freno y se modera al 10,4% en agosto por los carburantes. El Índice de Precios de Consumo (IPC) registra el primer descenso desde el pasado abril. La inflación, según el dato adelantado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), se situó en agosto en el 10,4%, lo que supone cuatro décimas que el anterior dato interanual de julio. Los precios se mantienen, no obstante, en niveles no vistos desde hace más de 30 años. La inflación subyacente (índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) aumenta tres décimas en agosto, hasta situarse en el 6,4%, la tasa interanual más alta desde enero de 1993.

¿Funcionará la intervención de la UE en el mercado eléctrico? La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció este lunes que la UE prepara ya una "intervención de emergencia" del mercado eléctrico para frenar la escalada de precios que ha tenido lugar tras la invasión rusa de Ucrania y el recorte en el envío de suministros de Moscú a Europa en represalia por las sanciones impuestas. Ahora la gran pregunta que se hacen todos es si esta medida, tan esperada, funcionará o no. ¿Qué opinan los expertos?

Gazprom reducirá las entregas de gas a la francesa Engie a partir de este martes. Debido a un desacuerdo entre las partes sobre la aplicación de contratos. Las entregas de Gazprom a Engie se han reducido significativamente desde el comienzo de la guerra en Ucrania, con un suministro mensual reciente de unos 1,5 TWh al mes, en comparación con los suministros anuales totales de Engie en Europa, que superan los 400 TWh, según ha explicado la empresa en un comunicado.

Determinación en el BCE: lo que el mercado espera ante una recesión que es inevitable. Que el Banco Central Europeo (BCE) actúe con determinación es lo que se prevé que pase la próxima semana, cuando el organismo anuncie una nueva subida de tipos de interés, que en este caso se espera aún mayor que la acometida en julio. Ante una economía en grave situación, no importa que el BCE mantenga una política agresiva, puesto que, haga lo que haga, la recesión ya parece inevitable en la zona euro.

Martín Tolcachir, nuevo CEO de DIA en sustitución de Stephan DuCharme. La compañía ha aceptado la dimisión de DuCharme como consejero delegado de la empresa, continuando como consejero (con la categoría de consejero dominical) y presidente no ejecutivo del consejo de administración. DIA ha explicado que, con esta nueva estructura de gobierno corporativo, al separar las funciones del presidente y del CEO, "busca acelerar su crecimiento sostenible y rentable, concentrándose en el desarrollo de sus prioridades estratégicas y manteniendo una relación más estrecha y cercana con todos sus públicos de interés".