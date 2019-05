Moody's, sobre DIA: el acuerdo con los bancos crea incertidumbre a los bonistas

La agencia de calificación cree que no está claro que DIA repague los bonos al completo

Bolsamania | 28 may, 2019 12:29 - Actualizado: 12:52

El acuerdo que ha cerrado LetterOne con los acreedores de la deuda de DIA "aliviará la presión", opina Moody's, pero "la falta de detalles crea incertidumbre para los tenedores de bonos". La agencia de calificación emite su opinión una semana después de que el fondo de Mijaíl Fridman y principal accionista de DIA lograra, contrarreloj, cerrar un acuerdo de refinanciación de la deuda de DIA que evitaba a la compañía ir a concurso de acreedores.

En virtud de este acuerdo, los bancos y demás acreedores han accedido a aplazar toda la deuda (e intereses) a 2023, así como a otorgar 380 millones de nueva liquidez con las que la cadena de supermercados podrá "restablecer la confianza de los proveedores", considera Moody's.

Entre las garantías ofrecidas por LetterOne a los acreedores está la creación de una nueva filial de DIA que agrupará los activos que representen al menos un 60% del Ebitda y deuda de la compañía, que pasará a ser prestataria bajo la financiación sindicada existente y las nuevas líneas de financiación; no se repartirán dividendos hasta que no se haya repagado la financiación sindicada y las nuevas líneas; y, a partir del segundo trimestre de 2022, se repagará el exceso de flujo de caja libre (descontados los gastos de inversión y los costes de reestructuración del plan de negocio).

Además, aquellos acreedores que accedan a aportar nueva financiación en esos 380 millones de liquidez adicional elevarán de categoría de sus compromisos existentes a senior o super-senior, mejorando su posición en el orden de la prelación.

Respecto a los tenedores de bonos, el tema que más problemas ha dado en la negociación con los acreedores de DIA, el acuerdo sólo recoge la autorización a obtener 400 millones con el objetivo de refinanciar los bonos que vencen en 2021. LetterOne se ha comprometido a repagar los que 305 millones que vencen el próximo mes de julio, pero aún no hay visibilidad sobre sus planes para los dos vencimientos siguientes, 2021 y 2023, ambos de otros 300 millones. Además, como recoge el acuerdo, DIA "no asume una obligación de refinanciar los bonos con vencimiento en 2021".

Ante la falta de detalle en este aspecto, Moody's considera que se está generando incertidumbre a los tenedores de bonos. "Los detalles del acuerdo de refinanciación, en particular lo referente a la garantía que se concederá a los acreedores de mayor rango o a los márgenes que recibirán los acreedores, no han sido revelados y no está claro que los bonos vayan a ser reembolsados en su totalidad", explica la agencia de calificación en su último informe.