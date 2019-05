Liberbank sube un 3% en bolsa ante una próxima nueva oferta de Abanca

Abanca última la financiación para lanzar una opa

Bolsamania | 28 may, 2019 09:47 - Actualizado: 10:27

Liberbank está subiendo un 3% en bolsa este martes ante la posibilidad, adelantada por Bolsamanía, de que Abanca vuelva a presentar una oferta por la entidad tras el fracaso de la fusión con Unicaja. El segundo intento de Abanca por hacerse con la entidad estaría casi a punto. Bank of America Merill Lynch tendría prácticamente cerrada la financiación para que la entidad gallega pueda lanzar una oferta que ofrezca el 100% en cash.

Bolsamanía adelantó en febrero que Abanca quería volver a intentar comprar Liberbank si fracasaba el proyecto de fusión de ésta con Unicaja. Fuentes consultadas por esta web indican que los preparativos están muy avanzados en varios frentes y que Juan Carlos Escotet quiere evitar esta vez cometer los errores que llevaron al fracaso de su anterior intentona en febrero.

Abanca ofrecerá a todos los accionistas de Liberbank un pago totalmente en efectivo, lo cual no impide que finalmente se llegue a algún pacto con las fundaciones para que cobren en acciones. Esta oferta 100% en cash requiere que la entidad consiga financiación para comprar el 25% no contemplado en febrero, y ya la tendría casi cerrada con su banco asesor. Las fuentes consultadas explican que no será Abanca la que se apalanque para lanzar la Oferta Pública de Adquisición (OPA), puesto que eso minaría sus ratios de solvencia y apalancamiento, y pondría en peligro el cumplimiento de los requisitos exigidos por el BCE. Será el holding del propio Escotet el que se endeude, con la garantía de las acciones que posee en Abanca (el 87%). Una vez adquirida la mayoría de las acciones de Liberbank en la OPA, su intención es fusionar ambas entidades.