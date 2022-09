JPMorgan se ha hecho con la empresa de pagos nativos en la nube Renovite para plantar cara a las empresas de tecnología financiera, como Stripe y Block, según ha informado la empresa en un comunicado.

Si bien JPMorgan es el mayor proveedor de servicios comerciales del mundo por volumen de transacciones, otras empresas emergentes de rápido crecimiento, como Stripe y Block, han escalado posiciones en los últimos años, gracias al auge de las ventas del comercio electrónico y a la proliferación de nuevos métodos de pago.

"La adquisición estratégica de Renovite ayudará a JP Morgan Payments a construir su plataforma de adquisición de comerciantes de próxima generación, reforzar la estrategia de modernización de pagos de la empresa y apoyar su viaje a la nube", ha dicho la empresa. Tras el cierre de la transacción, Renovite pasará a formar parte de JP Morgan Payments, que combina las capacidades de servicios de tesorería corporativa, financiación comercial, tarjetas y servicios comerciales de la empresa, ofreciendo una experiencia de pagos integrada a los clientes de toda la economía.

JPMorgan realizó pruebas con Renovite como proveedor el pasado otoño, pero la operación de compra de la empresa con 125 trabajadores en Reino Unido e India no se ha revelado hasta ahora. No obstante, los detalles de la misma no han trascendido.

Fundada en 2015 y con sede en Fremont, California, Renovite se centra en la tecnología nativa de la nube. La compañía ha construido seis productos de pago propios agnósticos para la nube -que son compatibles con otros servicios y soluciones similares- y para los tokens de pago, para ayudar a sus clientes a optimizar la infraestructura. Renovite presta servicios a J.P. Morgan desde 2021.

Este es el último de una serie de acuerdos de fintech realizados bajo la batuta de su CEO, Jamie Dimon. Desde finales de 2020, JPMorgan ha adquirido al menos cinco startups, desde una plataforma de inversión ESG hasta un roboadvisor con sede en el Reino Unido, además de realizar una serie de inversiones fintech más pequeñas.