JP Morgan ha rebajado este lunes su recomendación para los bancos europeos, cambiando su posición de 'neutral' a 'infraponderar'. "Reiteramos nuestro enfoque selectivo y ascendente basado en la relación riesgo-rentabilidad de los bancos europeos que, en nuestra opinión, es más prudente que el consenso", indican en un informe.

Según JP Morgan, es poco probable que veamos una revalorización significativa en el sector bancario europeo, ya que actualmente se negocia a un ratio PER (relación precio-beneficio) de 6,4 veces las ganancias estimadas para 2025. Además, según sus previsiones normalizadas, los bancos europeos cotizan a 7 veces el PER frente a un PER a largo plazo de 2 años de alrededor de 8 veces, es decir, ofrecen un recorrido al alza limitado en términos de riesgo-recompensa.

