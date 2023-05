JP Morgan y PNC Financial Service Group son los principalmente licitadores por First Republic y han presentado ofertas este domingo, según informa 'The Wall Street Journal'.

Se espera que la FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) anuncie quién se queda con el banco antes de que éste abra hoy lunes. Por su parte, Bank of American habría optado por no hacer una oferta final después de haber estado involucrado en las discusiones iniciales, según informa 'CNBC'.

La quiebra del Silicon Valley Bank el 10 de marzo ha hecho muchísimo daño a First Republic, asustando a sus clientes, que han ido retirando progresivamente sus depósitos.

La entidad regional se hundió la semana pasada en bolsa tras anunciar sus resultados del primer trimestre y comunicar salidas de depósitos por valor de más de 100.000 millones de dólares. El martes perdió un 50%, el miércoles, un 30%, el jueves logró rebotar un 8% y el viernes volvió a desplomarse un 43%. Con todo, las acciones de First Republic han perdido más del 90% de su valor desde principios de marzo.

'WSJ' escribe que la venta forzosa de First Republic supone una caída sorprendente para un prestamista que durante mucho tiempo fue la envidia de las finanzas. Con unos 233.000 millones de dólares en activos a finales del primer trimestre, sería el segundo mayor banco en quebrar en la historia de Estados Unidos, por detrás de Washington Mutual en 2008. Completan la lista de los cuatro primeros Silicon Valley Bank y Signature Bank, ambos quebrados en marzo.

Los analistas advierten de que el modo en que los reguladores resuelvan el caso de First Republic será importante para reforzar la confianza en el sistema bancario en general. Algunos dicen que no esperan que la quiebra de First Republic desencadene una nueva ronda de agitación en el sector ya que, como comentaron con Silicon Valley Bank, consideran que son problemas que afectan a bancos con característica muy concretas.