Sharecast / Photo Mix via Pixabay

Twitter no atraviesa por su mejor momento. Desde la llegada de Elon Musk, la red social acumula un problema tras otro. A las excentricidades de su nuevo dueño, se unen los despidos en la compañía y ahora problemas de seguridad. Un fallo en el sistema ha permitido que las direcciones de correo electrónico vinculadas a más de 200 millones de cuentas salgan a luz y sean puestas a disposición de un foro de piratería.

Los problemas de seguridad en la red del pájaro azul vienen siendo una constante desde julio de 2022 cuando se pusieron a la venta números de teléfono y direcciones de correo electrónico de 5,4 millones de cuentas.

A finales de 2022, las cuentas de celebridades de Reino Unido, India y Australia también fueron pirateadas. Entre los perfiles se encontraban el comentarista de televisión Piers Morgan, la secretaria de educación del Reino Unido, Gillian Keegan y el cantante Ed Sheeran, entre otros.

Y en enero de este año, Bleeping Computer ha informado de que otro actor ha puesto a la venta un conjunto de datos pertenecientes a algo más de 200 millones de perfiles de Twitter. En total, 221.608.279 cuentas.

Las informaciones indican que estas direcciones de correo y números de teléfono no son nuevos, pero al existir duplicados, la cifra de cuentas robadas aumentaba hasta 400 millones.

Para saber si nuestra cuenta ha sido víctima de este ataque, desde Bleeping Computer aconsejan utilizar el servicio Have I Been Pwned (HIBP), web donde se puede escribir la dirección de correo electrónico para comprobar que no ha sido robadaa.