Se podría decir que la biotecnológica PharmaMar está ejerciendo su propia 'presión' a las agencias reguladoras para que se decidan a aprobar, más pronto que tarde, el paso a la fase III de su ensayo Aplicov para el uso de su fármaco Aplidin contra el Covid-19. La compañía no para de anunciar noticias positivas relacionadas con este medicamento en su uso contra el virus mientras espera que las autoridades se pronuncien. Sin embargo, el 'ok' no acaba de llegar.

En octubre del año pasado, PharmaMar fue la protagonista de una rueda de prensa en el Hospital de La Princesa, encabezada por el Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, y en la que un grupo de doctores afirmaron estar ya preparados para pasar a la fase III del ensayo. La compañía repite constantemente que quiere empezar con esta fase "cuanto antes" y este martes, en medio de las últimas noticias positivas sobre Aplidin contra el virus, Pablo Avilés, director del área pre-clínica de PharmaMar, explicó que están trabajando "de forma estrecha" con las autoridades sanitarias para alcanzar este objetivo, pero evitó dar fechas. "Estamos trabajando sin descanso, sin horas, para optimizar el tiempo para el paso a la fase III", apuntó.

Mientras llega el momento, PharmaMar ha conseguido resarcirse de las caídas de finales del año pasado, cuando se dejó un 55% desde mediados de octubre a la espera de obtener este visto bueno y mientras asistía al auge de la vacunas, que han ido aprobándose y han empezado a inyectarse en distintas partes del mundo. Desde comienzos de año los títulos de PharmaMar suben un 50% y lo hacen mientras se evidencian las debilidades de las vacunas (los retrasos, las dudas sobre su eficacia contra las nuevas cepas...) y mientras la empresa publica sus propias informaciones remarcando la fortaleza de su plitidepsin (Aplidin) contra el coronavirus.

PharmaMar se disparó un 21% este martes (recuperó los 100 euros por acción) después de comunicar que se ha publicado un artículo en la reputada revista científica 'Science' que corrobora la fortaleza del Aplidin contra el Covid y muestra una disminución del 99% de las cargas virales en el pulmón de los animales tratados. Antes de esto, la biotecnológica había publicado las declaraciones de Nevan Krogan, biólogo molecular y profesor de la Universidad de California, respaldando la eficacia del fármaco. Es "increíblemente potente" en las pruebas a dos modelos de ratones, afirma éste. No son las únicas declaraciones favorables que los expertos han hecho sobre Aplidin. En octubre del año pasado, por poner uno de los múltiples ejemplos, Luis Enjuanes, virólogo del CSIC, alababa el Aplidin de PharmaMar y afirmaba que “será más efectivo” que el remdesivir de Gilead, extremo que la empresa ha defendido desde el principio.

"Fase III, fase III, fase III. Todo está listo para la fase III (del ensayo) y estamos ya preparados para discutir con las agencias reguladoras para que el estudio esté en marcha lo antes posible. No concibo que la fase III no valide los resultados que hemos observado", afirmó tajante el doctor José Jimeno en esa comparecencia en el Hospital de la Princesa de octubre. Por su parte, el Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid dijo que "los resultados de Aplicov nos invitan a soñar en un futuro no muy lejano con un tratamiento eficaz contra la enfermedad".

Aun con esto, esa fase III no llega. En noviembre del año pasado la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CMMV) pidió a PharmaMar que ampliara la información publicada sobre su ensayo Aplicov, y eso no gusto nada a la compañía, que acusó al regulador de mercados de pedir una información "más propia de la Agencia España del Medicamento y Productos Sanitarios".

PharmaMar está convencida de la eficacia de Aplidin contra el coronavirus y no parece dispuesta a que nada trunque el proceso de investigación que llevaría a su aprobación final. Realmente hay un cúmulo de noticias y opiniones favorables de expertos en las que basar ese optimismo, por lo que cabría esperar que dicha aprobación llegue "pronto", como afirman fuentes de mercado a Bolsamanía.