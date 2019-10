Cs se hunde: las encuestas le sitúan ya como quita fuerza por detrás de Vox

Rivera dice no tendría problema en dejar el cargo si obtiene malos resultados el 10N

Malas noticias para Ciudadanos. La formación naranja podría desangrase en las elecciones del próximo 10 de noviembre, según auguran las últimas encuestas. Ya se esperaba que los de Albert Rivera perdiesen escaños, aunque ahora estos sondeos dejan claro que el golpe puede ser mayor. Y es que podría pasar a ser quinta fuerza por detrás de Vox.

Esa es una de las conclusiones que se desprenden de la encuesta de Sigma Dos publicada por El Mundo este miércoles, en la que se aprecia una subida de Vox, que estaría en condiciones de superar a Ciudadanos, totalmente hundido en las apuestas electorales, tanto en votos como en escaños. Hace apenas seis meses fue el partido que más engordó en las urnas, pero ahora los 57 escaños que logró el 28A van camino de dividirse entre tres. Todo apunta a que solo conseguiría 22, lo que le relegaría al quinto puesto en el Congreso.

Los resultados de este sonde se conocen precisamente en un momento en el que Rivera y los suyos están más que cuestionados. El líder de la formación naranja ha levantado el veto al PSOE y ahora asegura que no bloqueará la formación de gobierno tras los comicios. Mismo argumento que defiende el PP, que también se ha pronunciado en los últimos días al respecto, remarcando la necesidad de desbloquear la situación.

El problema es que el golpe para Cs puede ser mayor de lo esperado, y por eso Rivera ha salido al paso diciendo que no se aferra el cargo porque él viene de la "sociedad civil", y que, por tanto, no tendría problemas en renunciar si, como auguran las encuestas, el partido naranja logra unos malos resultados en las elecciones. Aunque no ha especificado qué entiende él por malos resultados.

PSOE Y PP, CARA Y CRUZ

En la encuesta de Sigma Dos, además, el PSOE apenas logra un escaño más de los que tiene ahora. Pasaría de los 123 diputados cosechados en abril a 124, un resultado cuanto menos pobre, ya que Pedro Sánchez aspira no solo a volver a ganar las elecciones, algo que según las encuestas logrará sin problemas, sino a ampliar su ventaja sobre el resto de partidos, algo que de momento parece que no conseguiría.

El PP, por su parte, se beneficiaría de la estrategia de pedir el 'voto útil' que ha puesto en marcha Pablo Casado, y pasaría de los 66 escaños actuales a 98, según este sondeo. Sería uno de los claros ganadores de la sangría de Cs. Y también Vox. Los de Santiago Abascal lograrían ahora 28 diputados, frente a los 24 de las últimas elecciones.

Por su parte, Unidas Podemos debería conformarse con 35 asientos en el Congreso, frente a los 42 del 28A, tras la irrupción de Íñigo Errejón y su plataforma Más País en la carrera electoral, que según esta encuesta podría hacerse con 6 diputados en la Cámara baja.