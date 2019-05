Errejón propone un pacto a PSOE y Cs para evitar el influjo de Vox en Madrid

Ha asegurado que ya ha mantenido "conversaciones cruzadas" con los de Rivera

El candidato de Más Madrid a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, no da por perdida la posibilidad de tener un gobierno autonómico "progresista". Aunque el pasado domingo el bloque de PP, Ciudadanos y Vox logró la mayoría en la Asamblea, Errejón dice estar ahora explorando posibles acuerdos con los socialistas y con los de Albert Rivera.

Lo ha confirmado en la cadena Ser, en una entrevista en la que ha enfatizado que se trata de una propuesta "a sentarnos". "Es una declaración de intenciones políticas". El candidato de Más Madrid ha recordado que durante toda la campaña electoral dijo que haría todo lo que estuviera en su mano para que el PP no estuviera al frente de la Comunidad ni del Ayuntamiento. Se ha referido a los populares como una organización "enfangada en profundos casos de corrupción que además van a tener sentencia esta legislatura". Además, Errejón quiere evitar que en ninguna de las dos administraciones madrileñas "se dependa de una fuerza como Vox", que "nos quiere hacer retroceder a un país de hace 50 años".

De esta forma, Errejón propone que tanto el grupo municipal como el grupo autonómico de Más Madrid se sienten a hablar con socialistas y Ciudadanos para "explorar si hay alguna alternativa". Ha defendido esta iniciativa en lo que ha venido a denominar política útil, y ha presumido de sus resultados electorales. "Creo que hemos tenido un magnífico resultado: primera fuerza en el Ayuntamiento, 15% de los votos en las autonómicas". "Sin embargo, no es suficiente para conformar gobiernos progresistas", ha reconocido. "Frente a eso, uno tiene dos alternativas: coger el millón y medio de votos, sentarse encima de ellos y ponerse a quejarse de lo que ha pasado, o intentar paliar el retroceso que creo que va a haber".

POSIBLE APOYO A BEGOÑA VILLACÍS

Errejón, que también ha tenido palabras en una entrevista en eldiario.es publicada esta mañana, según recoge Europa Press, cree que Manuela Carmena debe seguir siendo la primera edil al ser la más votada, pero prefiere no aventurar ningún escenario sin antes sentarse hablar. En este caso, la decisión correspondería al grupo municipal de la plataforma. En cualquier caso, no se cierra la puerta a una posible investidura de Villacís, aunque Errejón asume que la organización naranja ya tiene decidido qué hará: en la campaña se le preguntó si estarían dispuestos a pactar con Vox y "dieron la callada por respuesta", se ha resignado el político.

CONVERSACIONES "CRUZADAS" CON CIUDADANOS

Ya ha habido contactos entre Más Madrid y el PSOE de Ángel Gabilondo, quienes ya han concertado una futura reunión para "intentar una salida". "Cs no está por la labor pero nuestra obligación es intentarlo en este escenario ya dado", ha enfatizado. Ha habido conversaciones con el Partido Socialista, ha habido conversaciones cruzadas pero no directas con Ciudadanos y estamos tanteando la posibilidad de que pueda haber un acuerdo que tendrá que incluir Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid”. Errejón ha recordado que a él no le gusta "un gobierno del PSOE con Ciudadanos", y "menos" uno de "Ciudadanos con el PSOE". "Lo que pasa es que la política no es elegir lo que a uno le gusta más, sino elegir entre lo posible".

EL ÓRDAGO DE VALLS LLEGA A MADRID

En esta línea, el candidato de Cs a la Alcaldía de Barcelona sorprendía esta semana anunciando que apoyarán a los concejales de Ada Colau, aspirante a revalidar el cargo de regidora, con el objetivo de evitar un gobierno municipal independentista bajo la tutela de ERC. También ha ido más allá y ha lanzado un auténtico órdago a la organización de Ciudadanos, partido con el que se presentaba. Si este lunes el exprimer ministro francés advirtió que rompería con Cs en caso de que este pactara con Vox, este jueves ha confirmado en directo sus palabras.

Además, lo ha hecho llevándolo más lejos. "Yo en Madrid apoyaría un gobierno de Ángel Gabilondo, porque tengo unos principios", ha expresado en una entrevista en directo en Onda Cero.