Donald Trump alaba la rebaja en la facilidad de depósito del BCE

"La Fed se sienta, y se sienta y se sienta. ¡Les pagan por pedir dinero prestado, mientras nosotros pagamos intereses!", ha apuntado. La batalla entre Trump y el banco central estadounidense viene de lejos. El penúltimo capítulo llegó ayer, también a través de Twitter, donde les califico de "imbéciles". Incluso hace unos meses llegó a insinuar que Mario Draghi, actual presidente del BCE, era la figura perfecta para encabezar la Fed.

Respecto a la decisión del BCE, considera que han decidido recortar la facilidad de depósito porque intenta depreciar al euro frente al dólar. "Y tienen éxito", ha remarcado. Por su parte, Draghi le ha contestado en rueda de prensa, explicando que su objetivo "no es alterar el tipo de cambio".

European Central Bank, acting quickly, Cuts Rates 10 Basis Points. They are trying, and succeeding, in depreciating the Euro against the VERY strong Dollar, hurting U.S. exports.... And the Fed sits, and sits, and sits. They get paid to borrow money, while we are paying interest!