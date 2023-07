Mejora de la percepción de la situación económica del país, un aspecto que suele ser el peor valorado. De acuerdo con el Informe Perspectivas del Consumidor de Kantar Insights, la confianza en la situación económica del país vuelve a niveles de 2008 y mejora 15 puntos, mostrando una mejora clara de la confianza y perspectivas del consumidor.

Además, se mantiene estable la percepción de estabilidad laboral, pues nueve de cada diez españoles no temen perder el empleo y solo el 8% cree que hay alguna posibilidad de que esto suceda. No solo eso, también mejoran las sensaciones con el empleo ajeno, no solo con el propio. En concreto, si en el primer trimestre un 40% compartía el temor al crecimiento del desempleo, ahora solo un 31% piensa así.

Gracias a esta buena sintonía con la evolución del empleo propio, uno de los grandes termómetros de la confianza de un país, los españoles están confiados en mantener su nivel de ingresos (60%), mientras que sólo un 4% cree que su tesorería mermará.

A pesar del contexto de inflación, un 54% de ellos afirma que es un buen momento para mantener sus niveles de gasto. Las reticencias se dejan para todo aquello que implique un endeudamiento, es decir, desde pedir un préstamo a comprar una vivienda. Por el contrario, un 38% dice que es mejor reducir gastos y un 8%, aumentarlos.

Según Teresa de Ledesma, directora de Marketing de Kantar Insights España, "a pesar de que permanece la incertidumbre en torno a la inflación y se mantienen las estrategias de ahorro, el informe indica que los hogares han aprendido a manejar situaciones económicas complejas y este trimestre han ajustado al alza los niveles de confianza. El cambio más relevante es la opinión acerca de las perspectivas económicas del país, que ha dado un empujón muy positivo. Es muy probable que esta tendencia positiva se mantenga hasta como mínimo finales de año".