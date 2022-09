El presunto sabotaje de los gasoductos Nord Stream ha vuelto a poner en el punto de mira la crisis energética. Aunque esta vez parece que los mercados se han tomado con más calma lo ocurrido, Europa ya ha prometido una respuesta "contundente y unida". Pese a todo, los precios del gas natural parecen contenidos, y los expertos dicen que es porque apenas ha entrado gas ruso al Viejo Continente por esa vía desde hace tiempo, por lo que los temores de suministro no son tan exacerbados. Es más, creen que el impacto de lo acontecido "es menor".

Así lo señalan los estrategas de Julius Baer en su último comentario sobre el gas y la situación energética europea. De hecho, estos analistas llegan a decir que lo ocurrido en Nord Stream parece sacado de una película de acción, y en su nota hacen una referencia velada a la saga del agente secreto más famoso, James Bond. En un comentario titulado 'El gas natural: revuelto, no agitado', usan precisamente la famosa frase de 007 para pedir un Martini, aunque le dan la vuelta para aludir al momento actual que atraviesa el mercado.

"El mercado ha reaccionado con sorprendente calma, pareciendo revuelto, no agitado. Los impactos fundamentales son menores porque los gasoductos no han suministrado nada de gas natural hasta ahora, y porque Europa puede arreglárselas sin los suministros rusos no solo hoy, sino incluso mejor a largo plazo", destaca Norbert Rücker, director de Economía y de Investigación Next Generation en Julius Baer.

En el banco suizo recuerdan que aunque los dos gasoductos Nord Stream no hace mucho eran "la ruta clave para que Rusia enviara gas natural a Europa", ahora ya no parecen tan importantes. Al menos, así se desprende de la reacción del mercado del gas natural, que "ha permanecido en calma, con precios al alza pero no excesivamente" tras las explosiones que han provocado fugas en tres puntos diferentes de ambos gasoductos en el Mar Báltico.

Rücker insiste en que esta reacción "es algo sorprendente dada la dinámica altamente emocional que se ha vivido en las últimas semanas y meses", y hace varias reflexiones al respecto. "En primer lugar, el impacto fundamental a corto plazo es mínimo. La ruta Nord Stream no ha suministrado gas natural a Europa hasta ahora y solo volúmenes menores desde el verano", destaca.

El experto de Julius Baer destaca que gracias a las "sustanciales importaciones de gas natural licuado y a los recortes de la demanda principalmente industrial, Europa compensa plenamente los recortes de Rusia e incluso ha aumentado el almacenamiento hasta niveles superiores a los normales". Esa es una de las razones del limitado impacto de lo ocurrido.

Pero también se refiere al comercio entre Rusia y Europa a través del Mar Báltico, que "se ha reducido" y podría ser algo definitivo. "Nuestras proyecciones no suponían ningún repunte de los flujos antes de los acontecimientos y tampoco vemos que el suministro de gas natural europeo esté en peligro a largo plazo", comentan desde Julius Baer. Y eso que Alemania ya ha mostrado su temor a que los daños hayan dejado a los gasoductos inutilizados para siempre, lo que significaría, sí o sí, tener que buscar otras vías de abastecimiento.

CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN

En el banco suizo apuntan que la crisis energética "ha desencadenado un efecto amortiguador en todo el mundo". Se están tomando diversas medidas, como la aceleración de las inversiones en energías limpias o la búsqueda de nuevas fuentes de suministro por gas natural licuado. "Todos estos amortiguadores actúan de forma duradera, no temporal, por lo que la capacidad de recuperación energética de Europa debería ser cada vez mejor el próximo año y los siguientes, no peor", remarca Rücker.

"Seguimos viendo que los precios de la energía tienden a bajar, probablemente con algunos picos a corto plazo debido a breves sacudidas de riesgo. Creemos que los riesgos energéticos de Europa están sobrevalorados en los mercados y vemos a la economía en un pronunciado estancamiento, no en recesión, en los próximos trimestres", concluyen.