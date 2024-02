La tasa de paro de la eurozona se ha mantenido estable en diciembre, en el 6,4%, mínimos de toda la serie histórica, según los datos publicados por Eurostat, la oficina de estadística comunitaria. El dato se ha situado en línea con las estimaciones del consenso, que había pronosticado que cerrase 2023 sin cambios.

En el conjunto de la Unión Europea (UE), la tasa de desempleo se ha situado en el 5,9% en el último mes de año, también estable respecto al mes anterior y muy por debajo del 6,1% del mismo periodo del año anterior. La cifra se coloca, igualmente, en mínimos históricos.

Eurostat ha explicado que 12,93 millones de personas en la UE, de las cuales 10,90 millones pertenecen a la zona euro, estaban desempleadas en diciembre de 2023. En comparación con noviembre, el desempleo ha registrado un descenso de 17.000 personas en la eurozona, ubicándose en un nivel récord.

Asimismo, ha detallado que frente a diciembre de 2022, el paro ha caído en 299.000 personas en la UE y en 369.000 personas en la zona euro.

De ellos, en la eurozona, la tasa de desempleo de las mujeres en diciembre ha sido del 6,8% y la de los hombres se ha situado en el 6,1%, ambas estables respecto al mes anterior. En toda la UE, la tasa de desempleo de las mujeres ha alcanzado el 6,2% y la de los hombres fue del 5,7%, reptiendo las misma cifra del mes anterior.

Entre los Veintisiete, las mayores tasas de paro se han registrado España, con un 11,7%; Grecia, con un 9,2%; y Suecia, con un 8%. Por el contrario, las menores cifras de desempleo se han obtenido en Malta (2,4%), Polonia (2,7%) y Chequia (2,8%).

En cuanto al paro juvenil, en noviembre, 2,814 millones de menores de 25 años estaban desempleados en la UE, de los cuales 2,321 millones estaban en la zona euro. En comparación con octubre, el desempleo disminuyó en 60.000 personas en la UE y 54.000 en la zona euro, mientras que frente a noviembre de 2022, aumentó en 36.000 personas en la UE y en 49.000 en la eurozona.

Así, la tasa de desempleo juvenil ha sido del 14,5% tanto en la UE como en la zona del euro, frente al 14,8% en ambas regiones el mes anterior.

En cuanto al paro juvenil, al cierre del año, 2,863 millones de menores de 25 años estaban desempleados en la UE, de los cuales 2,325 millones estaban en la zona euro. En comparación con noviembre, el desempleo ha aumentado en 54.000 personas en la UE y 13.000 en la zona euro, mientras que frente a diciembre de 2022, se ha incrementado en 102.000 personas en la UE y en 84.000 en la eurozona.

Así, la tasa de desempleo juvenil ha alcanzado el 14,7% en la UE y el 14,4% en la eurozona, un 14,5% por encima y por debajo, respectivamente, en ambas regiones frente al mes anterior.

Para los expertos de Pantheon Macroeconomics, el dato "es bueno dado que el desempleo sigue estancado en mínimos históricos".

"Nuestros pronósticos son consistentes con una tasa de desempleo históricamente baja, pero no lo vemos como una amenaza para la continua caída de la inflación en los próximos seis meses. Hemos sostenido durante mucho tiempo que la inflación puede bajar incluso si el mercado laboral se mantiene fuerte, aplicando un argumento similar al de nuestros colegas en EEUU. Un mercado laboral ajustado no fue el principal impulsor del aumento de la inflación, por lo que no impedirá que la inflación siga cayendo", indican.

En concreto, desde la firma británica creen que el crecimiento de los salarios seguirá moderándose a medida que la inflación disminuya, lo que refleja la relación habitual entre estas dos variables en la eurozona. "En otras palabras, no creemos que esté en marcha una espiral de salarios y precios que impida que el BCE relaje su postura política, que después de todo es restrictiva entre 150 y 200 puntos básicos en comparación con la percepción que el propio banco tiene del tipo neutral con un objetivo de inflación del 2%", concluyen.