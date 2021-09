El coste laboral de las empresas se sitúa en 2.766,39 euros por trabajador y mes en el segundo trimestre de 2021, con un incremento del 13,2% respecto al mismo periodo de 2020.

Este aumento se debe al incremento en el número de horas trabajadas durante este trimestre. El número de horas no trabajadas disminuye debido a la reducción de las bajas por incapacidad laboral y de las horas no trabajadas por razones técnicas, económicas, organizativas, de producción y/o fuerza mayor –incluye el tiempo no trabajado de los trabajadores afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE)–.

Los trabajadores acogidos a un ERTE continúan perteneciendo a la plantilla de sus empresas, pero no son remunerados con salarios sino con prestaciones aportadas directamente por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y en algunos casos, complementadas por las propias empresas. Además, las cotizaciones sociales a cargo de los empleadores de estos trabajadores, así como de los que se reincorporan a la actividad, tienen exoneraciones.

Del coste total por trabajador y mes en el que incurre un empleador por la utilización del factor trabajo, 2.064,37 euros corresponden a salarios y 639,28 euros a cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social. El resto corresponde a indemnizaciones, prestaciones sociales...

El coste salarial, que comprende salario base, complementos salariales, pagos por horas extraordinarias, pagos extraordinarios y pagos atrasados, medidos en términos brutos, sube un 14,4% en tasa anual, pasando de 1.804,08 a 2.064,37 euros por trabajador y mes. Si se excluye el factor variable de los salarios (pagos extraordinarios y atrasados), se obtiene el coste salarial ordinario, que varía un 15,9%.

Los otros costes (costes no salariales) aumentan un 9,9%. Su principal componente, las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, crece un 11,2%. En la variación de las percepciones no salariales destaca la disminución de las prestaciones sociales directas por la bajada de los complementos de la incapacidad temporal y del desempleo parcial.

El coste laboral por hora varía un –5,2% debido al crecimiento del 19,4% en el número de horas efectivas de trabajo. Si se corrige de estacionalidad y de calendario, la variación estimada del coste hora es del –5,1%.

POR SECTORES

La Construcción tiene el menor aumento del coste laboral y salarial este trimestre y el mayor de los otros costes. Destaca el descenso de los pagos extraordinarios y atrasados.

La Industria registra la menor subida de los otros costes por la disminución de las prestaciones sociales directas y de las otras percepciones no salariales.

Los Servicios presentan el mayor crecimiento del coste laboral total y salarial.

POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

El coste laboral en Comunidad de Madrid y País Vasco supera en más de 300 euros la media nacional. En Extremadura y Canarias dicho coste es inferior a la media en más de 400 euros.

Atendiendo al crecimiento anual del coste, Illes Balears, Comunitat Valenciana y Canarias presentan las tasas más elevadas. Por el contrario, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y Castilla-La Mancha registran los menores aumentos.