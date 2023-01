Hasta noviembre de 2022, el déficit conjunto de la Administración Central, los Fondos de la Seguridad Social y las CCAA, excluida la ayuda financiera, se sitúa en 25.151 millones, equivalente al 1,89% del PIB. Esto supone que se ha reducido un 58,8% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, según los datos del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Si se incluye el saldo de la ayuda a las instituciones financieras por importe de 681 millones el déficit se sitúa en el 1,94% del PIB.

El déficit de la Administración Central se sitúa en 23.641 millones en noviembre de 2022 (excluida la ayuda financiera), lo que corresponde al 1,78% del PIB. Si se incluye la ayuda a instituciones financieras el déficit de la Administración Central supone el 1,83% del PIB.

Hasta noviembre de 2022 el Estado ha registrado un déficit equivalente al 2,01% del PIB, frente al 5,83% existente en noviembre de 2021. De esta forma, el déficit se sitúa en 26.688 millones, lo que supone un descenso del 62,1% respecto a los 70.389 millones del mismo periodo del ejercicio anterior. Este resultado se debe a un incremento de los ingresos no financieros del 23,7%, frente al comportamiento de los gastos, que crecen a un ritmo del 0,7%.

Los Organismos de la Administración Central registran un superávit de 0,23% del PIB, excluida la ayuda financiera, frente al déficit de 0,01% del PIB alcanzado en noviembre de 2021. Esta evolución se debe a un incremento del 9,9% de los ingresos -fundamentalmente de las transferencias recibidas- y a una disminución de los gastos del 5,2%.

La Administración regional registra un déficit en noviembre de 2022 de 7.304 millones, lo que equivale al 0,55% del PIB, frente al superávit del 0,68% alcanzado en el mismo periodo del año anterior. Este resultado obedece a un aumento de los gastos del 7,5%, mientras que los ingresos decrecen a un ritmo del 0,6%.

Esta diferencia se debe, principalmente, a un descenso de los ingresos como consecuencia de las menores transferencias recibidas del Estado al margen del sistema de financiación al no ser necesarias por la mejora de la pandemia. Por el lado del gasto, el incremento se ha debido, entre otras razones, al mayor gasto por transferencias, 8.447 millones más, que ha supuesto la liquidación definitiva de 2020 respecto a la liquidación definitiva de 2019.

Los impuestos han crecido un 5,1% (3.406 millones más). Destacan los impuestos sobre la producción y las importaciones, que aumentan un 18,9% alcanzando la cifra de 17.467 millones, con un crecimiento de ITP y AJD de un 17,4%.

Por su parte, los ingresos por impuestos sobre la renta y patrimonio se incrementan en un 1,3% hasta situarse en un total de 49.434 millones. Los ingresos percibidos por impuestos sobre el capital ascienden a 2.921 millones de euros, lo que representa un 0,5% más que en 2021.

Las transferencias entre AAPP alcanzan 109.805 millones. Del importe anterior, 107.144 millones corresponden a transferencias corrientes recibidas, de las cuales el 85% proceden del Estado. Se incluyen 3.086 millones que derivan de la compensación por los ingresos por IVA dejados de percibir como consecuencia de la implementación en 2017 del Suministro Inmediato de Información (SII-IVA). También de la transferencia para cubrir la pérdida de recursos derivada de los saldos globales negativos de la liquidación de 2020, por valor de 4.404 millones.

Por su parte, los ingresos obtenidos del resto de recursos se sitúan en 19.605 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 11,8% respecto a noviembre de 2021. Esta evolución se debe, principalmente, a los recursos devengados hasta finales de noviembre de 2022 del Fondo Social Europeo REACT-UE y del FEDER REACT-UE.

Entre los gastos, la remuneración de asalariados crece un 4%, de manera que en el mes de noviembre se ha aplicado el incremento retributivo adicional del 1,5% con efectos retroactivos desde el 1 de enero a una parte personal de la administración regional, de acuerdo con lo dispuesto en el RDL 18/2022, de 18 de octubre. Hay que recordar que la subida salarial que se vino aplicando de enero a octubre de 2022 fue del 2% y del 0,9% durante todo 2021.

Los consumos intermedios se elevan un 6% hasta situarse en 34.023 millones. En esta rúbrica se recogen las vacunas puestas a disposición de las Comunidades Autónomas, cuya cuantía asciende a 1.011 millones en 2021 y a 431 millones en 2022.

Las subvenciones crecen un 22,3% hasta los 4.250 millones, lo que se compensa con el descenso de los intereses, que disminuyen un 3,1% hasta 2.793 millones.

Las transferencias sociales en especie se elevan en un 5,1% hasta los 30.043 millones, de manera que el gasto en farmacia aumenta en un 7,2%, el gasto en conciertos de asistencia sanitaria se incrementa en un 3,4% y el correspondiente a conciertos educativos lo hace en un 2,9%. Por su parte, las prestaciones sociales distintas de las transferencias en especie ascienden a 4.078 millones. Finalmente, la inversión crece en un 5,1% respecto a 2021 y alcanza los 12.929 millones.

Los Fondos de la Seguridad Social hasta noviembre de 2022 registran un superávit de 5.794 millones, frente a los 1.162 millones también de superávit del mismo periodo de 2021. En términos de PIB el superávit de la Seguridad Social se sitúa en el 0,44%, mientras que hace un año marcaba un superávit del 0,10% del PIB.

Este comportamiento es consecuencia de un crecimiento de los ingresos del 2,2% (destaca el buen comportamiento de las cotizaciones con un crecimiento del 4,8%) frente al leve descenso registrado en los gastos de un 0,3%.

Desde marzo de 2020 las operaciones del subsector Fondos de la Seguridad Social han estado directamente afectadas por la crisis derivada de la pandemia del COVID-19. No obstante, los avances en el control de la misma, sobre todo con el proceso de vacunación, han motivado una reducción de su impacto económico. A finales del mes de noviembre de 2022 dicho impacto estimado ha sido de 2.163 millones, lo que supone reducir en un 77,9% el que tuvo en el mismo periodo de 2021.

Respecto a la normativa aplicable a las operaciones del subsector hay que mencionar el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. Esta norma establece nuevos tipos de ERTES desde el 1 de abril, al igual que la activación del mecanismo RED para las agencias de viajes.

Además, cabe destacar el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se aprueba el Plan Nacional de respuesta del Gobierno a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania; el Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, por el cual se prorroga el aumento transitorio del 15% en la prestación del Ingreso Mínimo Vital y en las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez, etc. Finalmente, los RD 65/2022 y el RD 152/2022 por los que se actualizan las pensiones contributivas en un 2,5% y las no contributivas en un 3% y se fija el salario mínimo interprofesional en 1.000 euros.

El Sistema de Seguridad Social registra en noviembre de 2022 un superávit de 4.074 millones, el 0,31% del PIB, frente al superávit registrado en los once primeros meses de 2021, que alcanzó el 0,18% del PIB. Los recursos han ascendido a 165.295 millones, 5.802 millones más que en 2021. Destaca el aumento en un 4,4% de las cotizaciones sociales. El número de afiliaciones en el Sistema en media mensual de todos los regímenes continúa incrementándose en 2022. Concretamente, en noviembre el incremento fue del 2,7%. Por su parte, el gasto se sitúa en 161.221 millones, lo que corresponde en gran medida con el gasto en pensiones, que crece en un 6,7%.

Al igual que ya ocurrió en 2021 destacan los datos registrados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que ha obtenido un superávit de 1.534 millones. Este comportamiento se debe, en gran medida, al descenso en un 90,5% del conjunto de prestaciones por desempleo vinculadas a los ERTE y otras medidas COVID que alcanzan los 476 millones, mientras que en 2021 el gasto se elevó en este periodo a los 5.003 millones. El resto de las prestaciones de desempleo se reduce en un 2,1% respecto al año anterior por la mejor evolución del mercado laboral.

El número de beneficiarios de las prestaciones de desempleo a finales de noviembre disminuye un 1,2% en tasa interanual.

El FOGASA presenta un superávit de 186 millones, frente a los 81 millones de superávit registrados en el mismo periodo de 2021.