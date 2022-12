La compraventa de vivienda registra su mejor octubre en 15 años. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el décimo mes del año hubo un total de 51.615 operaciones de este tipo, su mayor cifra en un mes de octubre desde 2007, con lo que la compraventa de viviendas avanzó un 11,4% en comparación con el mismo mes del año pasado.

El 92% de las viviendas transmitidas por compraventa en octubre son libres y el 8% protegidas. En términos anuales, el número de viviendas libres transmitidas por compraventa aumenta un 11,9% y el de protegidas un 5,2%.

El 17,1% de las viviendas transmitidas por compraventa en octubre son nuevas y el 82,9% usadas. El número de operaciones sobre viviendas nuevas baja un 5,4% respecto a octubre de 2021, mientras que el de usadas sube un 15,6%.

El número de compraventas de viviendas realizadas entre personas físicas en el mes de octubre es de 35.834, lo que supone un 9,1% más que en el mismo mes de 2021.

En general, el número de fincas transmitidas inscritas en los registros de la propiedad (procedentes de escrituras públicas realizadas anteriormente) en octubre es de 168.976, lo que supone un 0,3% menos que en el mismo mes de 2021. En el caso de las compraventas de fincas registradas, el número de transmisiones es de 94.475, con un aumento anual del 2,8%.

El 87,7% de las compraventas registradas en octubre corresponde a fincas urbanas y el 12,3% a rústicas. En el caso de las urbanas, el 62,3% son compraventas de viviendas. El número de compraventas de fincas rústicas baja un 8,4% en octubre en tasa anual, mientras que el de fincas urbanas sube un 4,6%. Dentro de estas últimas, las compraventas de viviendas registran un aumento anual del 11,4%.

Por CCAA, el número total de fincas transmitidas inscritas en los registros de la propiedad alcanza sus valores más altos en Castilla y León (744), La Rioja (725) y Aragón (600). Canarias (9,6%), Extremadura (6,9%) y País Vasco (6%) registran las tasas anuales de variación más elevadas. Por su parte, Comunidad Foral de Navarra (–17,2%), Castilla–La Mancha (–11,6%) y Galicia (–10,4%) presentan las tasas anuales más bajas. Atendiendo a las compraventas de viviendas registradas, las comunidades con mayor número de transmisiones son Comunitat Valenciana (203), Andalucía (163) y Cantabria (161).

Las comunidades autónomas que presentan los mayores incrementos anuales en el número de compraventas de viviendas en octubre son Extremadura (33%), Canarias (32,5%) y País Vasco (24,6%). Por su parte, Comunidad Foral de Navarra (–8,8%), La Rioja (–3,7%) y Galicia (–1,7%) registran los mayores descensos.

"El decalaje de estos datos públicos provoca que la estadística apenas refleje el impacto del encarecimiento de la financiación en el mercado y por tanto muestra un escenario previo a estas subidas. Es indudable que hasta el final del verano de 2022 el sector experimentaba un volumen de operaciones extraordinariamente alto, ya que cerrará el año por encima de las 600.000 viviendas vendidas, aunque ya se comenzaban a notar signos de ralentización en mercados como Galicia, La Rioja o Navarra", señala Francisco Iñareta, portavoz de idealista.

Añade que, "con toda probabilidad, las estadísticas públicas de los meses de noviembre (sobre todo a partir de la de diciembre) comiencen a mostrar cuál ha sido la profundidad de las medidas del BCE para el sector inmobiliario. El escenario más probable es que asistamos a una reducción de operaciones que se mantendrá durante los siguientes trimestres, hasta llegar a un entorno de 500.000 operaciones cerradas en un año".

"A falta de escasas 6.000 operaciones en los próximos meses, el 2022 se proclamará como el año dorado desde 2007. No obstante, debemos tener en cuenta que las compras cerradas en octubre todavía no se enfrentaban a tipos hipotecarios de septiembre, porque son operaciones que llevan un tiempo estimado de entre 60 y 90 días, entre la firma de arras y la concesión de la hipoteca, por lo que es probable que las primeras subidas de tipos ejecutadas en julio y septiembre aún no tuviesen un efecto ralentizador, ya que son operaciones que ya se habían iniciado previamente", comenta María Matos, directora de Estudios de Fotocasa.

"Esta cifra tan alta de octubre corresponde a un aceleramiento por parte de los ciudadanos, que se han apresurado a comprar para intentar sortear el endurecimiento de las condiciones crediticias. También, hay que tener en cuenta que la inflación desbocada que estamos viviendo poco a poco va a empezar a hacer mella en el bolsillo de los hogares y la capacidad de ahorro se va a ver mermada por los grandes incrementos no solo de la energía y carburantes, sino también de la cesta de la compra. Esto puede hacer que a la larga los españoles no puedan ahorrar tanto para la compra de vivienda y que por tanto se frene la compraventa de inmuebles", dice.