A continuación presentamos las cinco noticias más importantes de este lunes, 10 de julio, en los mercados.

Deutsche augura caídas en las bolsas este verano y avisa: el S&P 500 "no subirá más". Las bolsas de los mercados desarrollados tienen ante sí unos meses complicados. Así lo creen los expertos de Deutsche Bank, que apuntan a posibles caídas de la renta variable este verano. Las ganancias que se han registrado no volverán a repetirse. Es más, apuntan que el S&P 500 es "particularmente vulnerable" y afirman que "no subirá más".

Los datos de inflación y de precios de producción de China apuntan a deflación. La inflación china, publicada este lunes, se mantuvo plana en junio en términos interanuales, condicionada por una caída del 7,2% en los precios del cerdo. El IPC estuvo por debajo de las expectativas de un aumento del 0,2% y del incremento del 0,2% de mayo. La inflación mensual fue del -0,2% en junio frente a las expectativas de crecimiento plano y en línea con la contracción del 0,2% de mayo. El descenso mensual fue el quinto consecutivo en China. En cuanto a los precios de producción, cayeron por noveno mes consecutivo y registrando el descenso más pronunciado desde diciembre de 2015. Bajaron un 5,4% en junio respecto al año anterior y un 0,8% frente al mes previo. La caída fue superior al -5,0% previsto y al descenso del -4,6% de mayo.

Los ministros de Medio Ambiente y Energía de la UE se reúnen esta semana en Valladolid. Los ministros de Medio Ambiente y Energía de la Unión Europea se reunirán esta semana en Valladolid para debatir y acercar posiciones en temas fundamentales, como la postura común de cara a la próxima Cumbre del Clima de la ONU (COP28), la gestión de los suelos, el agua, la biodiversidad, la basura marina, el despliegue de la energías renovables y la controvertida reforma del mercado eléctrico. La negociación estará dirigida por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera.

BBVA se apoya en soportes y busca los máximos anuales. El banco se ha frenado al acercarse a los máximos anuales que presentaba en los 7,20 euros y vuelve a moverse en las inmediaciones del soporte de los 6,80 euros. Su aspecto técnico es bueno y podría estar dando forma a un throw back a la parte alta del triángulo simétrico que consiguió perforar al alza hace tan sólo unas jornadas.

Ence prevé que el beneficio caiga en 2023 a 52 millones por los nuevos precios regulatorios. Ence ha estimado que la aplicación de los nuevos precios regulatorios de la energía a los parámetros retributivos de las plantas del grupo supondrá un menor resultado neto atribuible a la sociedad de, aproximadamente, 52 millones de euros para el presente ejercicio, según ha notificado este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).