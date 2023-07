A continuación presentamos las cinco noticias más importantes de este viernes, 21 de julio, en los mercados.

¿Repetición electoral tras el 23J? "Eso no alteraría las perspectivas económicas". Las elecciones del próximo domingo, 23 de julio, aún no se han celebrado y ya hay quien ha puesto sobre la mesa la posibilidad de una repetición electoral. Y es que aunque las encuestas apuntan a un posible Gobierno formado por PP y Vox, no se puede obviar que estos partidos podrían no ponerse de acuerdo, o incluso sus resultados en las urnas pueden no ser suficientes y necesitar el apoyo de otras formaciones. El fantasma de otras elecciones ya planea sobre España, aunque los expertos apuntan que una cosa es clara: si ocurre, eso "no alteraría las perspectivas económicas para este año".

Logista gana un 36% más en los primeros nueve meses de su ejercicio fiscal. Logista ha informado este viernes de que su beneficio neto en los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal (de octubre de 2022 a junio de 2023) aumentó un 35,8%, hasta los 193,4 millones de euros.

Línea Directa pierde 15,5 millones hasta junio por el impacto de la inflación de costes. Línea Directa ha informado este viernes de que, entre enero y junio, perdió 15,5 millones de euros como consecuencia del impacto de una inflación de los costes de prestación todavía en niveles "muy elevados". La aseguradora ha dicho que esto continúa afectando a los márgenes del sector, especialmente en el ramo de automóviles.

Tubacex duplica su beneficio semestral en su octavo trimestre consecutivo de crecimiento. El grupo industrial Tubacex cierra el segundo trimestre y el primer semestre de 2023 en positivo. La compañía alavesa ha mejorado el beneficio en un 74,5% hasta los 10,1 millones de euros frente a los 5,8 millones conseguidos entre abril y junio de 2022. En el primer semestre, Tubacex ha duplicado el beneficio (+119,3%) respecto al mismo período del año pasado y cierra los seis primeros meses del año con una ganancia neta de 20 millones de euros.

Cinco valores que se deben tener muy en cuenta por técnico este viernes. Endesa es uno de los valores que seguimos muy de cerca. La eléctrica se viene moviendo en una banda lateral de consolidación justo en las inmediaciones de los máximos anuales. Por su parte, Acerinox podría estar dando forma a un throw back a los 10 euros. El valor ofrece un muy buen aspecto técnico tras lograr superar los máximos anuales. Buena señal también en ArcelorMittal al perforar la resistencia del corto plazo que presenta en los 25,31 euros. La compañía busca subirse por encima de la media de 200 sesiones. Por otro lado, ACS consigue superar los máximos históricos que presenta en los 30,73 euros, y Unicaja sigue ganando posiciones tras la superación de la resistencia de los 0,987 euros.