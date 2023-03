A continuación presentamos las cinco noticias más importantes de este viernes, 17 de marzo, en los mercados.

¿Aprovechar las caídas de las bolsas para comprar? Los analistas no lo ven nada claro. La volatilidad se ha instalado en el mercado de renta variable y todo indica que va a tardar mucho en desaparecer. La crisis bancaria surgida en EEUU y que amenaza a Europa no parece que vaya a salvarse de un día para otro. Con esa 'espada de Damocles' sobre la cabeza (y otras más), los expertos (y también los inversores, a juzgar por los movimientos bursátiles de los últimos tiempos) no tienen nada claro que sea un buen momento para comprar, por mucho que las caídas hayan dejado posibles gangas.

"Las comparaciones de Silicon Valley Bank con la crisis financiera de 2008 no parecen apropiadas". Hace una semana, pocas personas, por no decir nadie, esperaban una crisis bancaria de este calado. El colapso de Silicon Valley Bank (SVB), la segunda mayor bancarrota de la historia del sector en EEUU, ha dado un giro de 180 grados al mercado, cuya preocupación hace menos de siete días era saber cuánto seguirían subiendo los tipos de interés los bancos centrales. Los reguladores estadounidenses han tenido que salir al paso para intentar mitigar el riesgo de un contagio que parece estar comenzando a extenderse. A pesar de la gravedad de la situación, son muchos los expertos que piden mantener la calma y evitar las comparaciones con el colapso de Lehmann Brothers.

Los bancos de EEUU piden prestados 164.900 millones a la Fed en la última semana. Las tensiones de financiación que ha provocado la quiebra de Silicon Valley Bank (SVB) han llevado a los bancos estadounidenses a lanzarse de cabeza a usar los mecanismos que ha puesto a su disposición la Reserva Federal (Fed). Las entidades han pedido en la última semana 164.900 millones de dólares en préstamos a corto plazo al banco central para hacer frente a la crisis de confianza y liquidez que se ha desatado.

Yellen avisa: solo se garantizarán los depósitos de los bancos con riesgo sistémico. La secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, ha avisado que los reembolsos gubernamentales de depósitos no asegurados no se extenderán a todos los bancos que quiebren, sino solo a aquellos que supongan un riesgo sistémico para el sistema financiero.

Once bancos de EEUU inyectan 30.000 millones de dólares en First Republic. Un grupo formado por los once principales bancos de Estados Unidos ha salido este jueves al rescate de First Republic Bank, y ha anunciado una inyección conjunta de 30.000 millones de dólares a través de depósitos no asegurados, según confirmaron las propias entidades a través de un comunicado.