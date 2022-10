A continuación presentamos las cinco noticias más importantes de este viernes, 14 de octubre, en los mercados.

El mal dato de inflación deja pocas opciones a la Fed: "Nueva subida de 75 puntos básicos". La inflación no da tregua en Estados Unidos y los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) de septiembre no dejan lugar a dudas: sigue en niveles muy elevados y superando todas las expectativas. Ante este escenario, los expertos tienen claro que la Reserva Federal (Fed) no tiene otra opción en su próxima reunión de noviembre que subir, por cuarta vez consecutiva, los tipos de interés en 75 puntos básicos.

Los precios siguen relajándose y la inflación de España cae al 8,9% en septiembre, más de lo previsto. Los precios vuelven a relajarse un mes más y se alejan de los dos dígitos. En septiembre, el Índice de Precios de Consumo (IPC) disminuyó hasta el 8,9%, lo que supone que recortó su tasa interanual en 1,6 puntos, más de lo previsto, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Por su parte, la inflación subyacente también desciende, hasta el 6,2%, tras 14 meses sin parar de subir.

Todos pendientes de la decisión del Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra decidirá este viernes si finaliza, tal y como estaba previsto, o extiende, su programa de compra de bonos. Mientras tanto, se especula con que el Gobierno británico se está planteando dar marcha atrás con sus polémicos recortes de impuestos, según han publicado varios medios ingleses como 'Sky News'.

Singapur vuelve a endurecer su política monetaria por las presiones inflacionistas. La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS, por sus siglas en inglés) ha vuelto a endurecer su política por quinta vez en el último año ante las presiones inflacionistas. En concreto, ha acordado volver a centrar la banda del tipo de cambio efectivo nominal del dólar de Singapur (S$NEER) en un aumento estimado de 1,4 puntos porcentuales.

La inflación se dispara en China al 2,8%, la mayor subida de los últimos dos años. La inflación se ha disparado en China hasta el 2,8% en el mes de septiembre. Se trata del mayor incremento interanual que viven los precios en el país desde abril de 2020, cuando subió un 3,3%, según ha confirmado este viernes la Oficina Nacional de Estadísticas.