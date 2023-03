A continuación presentamos las cinco noticias más importantes de este miércoles, 8 de marzo, en los mercados.

¿Y si la Fed sube tipos al 6%? El mercado no lo descarta y estas serían las consecuencias. ¿Podría llegar la Reserva Federal estadounidense (Fed) a elevar la tasa terminal hasta el 6%? Los expertos no lo descartan, y apuntan de hecho que no sería nada descabellado después de las palabras de Jerome Powell de este martes en el Senado. El banquero central avisó de los datos económicos obstinadamente altos que se están conociendo, e insistió en que lucharán contra la elevada inflación con todos los medios que estén a su alcance. De hecho, dejó claro que los tipos de interés podrías ser "más altos de lo anticipado".

La inflación pone en riesgo la paridad: podría afectar "desproporcionadamente" a la mujer. La presión de los precios al alza puede deshacer algunos de los avances sociales que han hecho que la brecha de género se haya reducido en los últimos años. Y es que la inflación es un riesgo para la paridad de género, ya que podría afectar desproporcionadamente a las mujeres.

Botín, sobre la igualdad en la banca: "Está mejorando, pero no lo suficientemente rápido". La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, cree que el sector financiero está mejorando mucho en materia de igualdad y de incorporación de la mujer a puestos directivos, pero considera que los avances no están llegando con la rapidez que se requiere.

Por qué los valores de sanidad, y sobre todo de biotecnología, deben estar en tu cartera. La incertidumbre vuelve a sobrevolar los mercados. Tras un inicio de año de ensueño en las bolsas, el rally parece estar a punto de acabar, y son muchos los inversores que se preguntan cómo afrontar el escenario que viene y los efectos de la ralentización mundial. Pese a las dificultades que están por venir, los expertos insisten en que aún hay oportunidades interesantes para añadir a las carteras que pueden ayudar a sobreponerse a los vaivenes de la renta variable. Solo hay que saber buscar.

Adidas gana un 71% menos en 2022 y anuncia que recortará el dividendo. Adidas registró un beneficio neto atribuido de 612 millones de euros durante 2022, lo que supone un 71,1% menos que el año precedente. En el cuarto trimestre, tuvo unas pérdidas netas de 482 millones de euros. Además, ha anunciado que prevé recortar su dividendo. De cara al futuro, la compañía asegura que "2023 será un año de transición para construir la base para 2024 y 2025".