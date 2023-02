A continuación presentamos las cinco noticias más importantes de este miércoles, 22 de febrero, en los mercados.

Iberdrola gana 4.339 millones en 2022, con récord de inversiones de 10.730 millones. Iberdrola ha presentado este miércoles sus resultados de 2022, año que cerró con un beneficio de 4.338,6 millones de euros, lo que supone un incremento del 11,7% frente a los 3.884,8 millones de un año antes. Destaca el crecimiento que ha cosechado en todos los países, excepto en España (-19%).

Grifols cae con fuerza: así valoran los analistas la inesperada marcha de Mayer. Grifols está sufriendo en bolsa este miércoles (-6%) después de que ayer, tras el cierre del mercado, anunciara la inesperada marcha de su presidente ejecutivo, Steven F. Mayer, nombrado en septiembre, quien será sustituido por Thomas Glanzmann, consejero de Grifols desde 2006 y vicepresidente del consejo de la compañía desde enero de 2017.

Duro Felguera sube con fuerza tras la toma de control de dos grupos mexicanos. Duro Felguera sube con fuerza en bolsa tras anunciar este martes un acuerdo de entendimiento vinculante con Grupo Prodi y Mota-Engil México, que tiene como objetivo la aportación de fondos a Duro Felguera, en forma de dos préstamos por un importe total de 90 millones, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Nueva Zelanda sube los tipos al nivel más alto en 14 años. Las bolsas de la región Asia-Pacífico han cerrado este miércoles con importantes caídas tras las fuertes pérdidas registradas por los índices de Wall Street este martes y después de que el banco central de Nueva Zelanda haya subido los tipos de interés hasta su nivel más alto en 14 años.

La economía de la eurozona no se hundió, "pero su suerte acabará en el primer trimestre". La economía de la zona euro todavía mantiene la cabeza fuera del agua. Pero conseguir no hundirse durante el año pasado no significa que pueda nadar tranquila. Los riesgos aún acechan bajo la superficie y "su suerte se acabará en el primer trimestre". La resiliencia mostrada hasta ahora no será suficiente para evitar una caída del Producto Interior Bruto (PIB).