A continuación presentamos las cinco noticias más importantes de este martes, 7 de febrero, en los mercados.

Iberdrola crea Iberdrola Deutschland y nombra CEO a Felipe Montero. Iberdrola ha nombrado a Felipe Montero consejero delegado de Iberdrola Deutschland, junto a un equipo ejecutivo que incluye a Iris Stempfle, directora general de la División Offshore y consejera delegada adjunta de Iberdrola Deutschland, Martin Stolle, director general de la División Onshore y Sven Wolf, director general de la División Comercial.

"Es improbable que la renta variable evite una caída importante si hay recesión". Los mercados parecen descontar que la economía mundial logrará un 'aterrizaje suave' y podrá evitar la tan temida recesión, aunque los expertos no las tienen todas consigo. Por ejemplo, desde Bank of America (BofA) han alertado de que la bolsa sufrirá graves consecuencias si sus pronósticos se cumplen y la economía no puede sostenerse ante los vientos en contra a los que se enfrenta. "Es improbable que evite una caída importante si hay recesión", dice el banco estadounidense.

Se rompe la 'paz' entre China y EEUU: estas son las implicaciones a corto y largo plazo. El débil equilibrio diplomático entre China y Estados Unidos es un tema que preocupa a los mercados y que siempre está presente, bien para contar que hay avances en las relaciones, bien para contar que hay tensiones. Tras un periodo de cierta mejora en el trato entre las dos principales potencias económicas mundiales desde la reunión de Xi Jinping y Joe Biden de noviembre, la situación vuelve a enturbiarse después del derribo del ya famoso globo espía. La cuestión ahora es si esto quedará en una anécdota o si irá a más, algo que tampoco se descarta.

Bostic (Fed de Atlanta) aboga por una mayor subida de tipos tras el dato de empleo. El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, dijo este lunes que el sólido informe de empleo de enero en Estados Unidos plantea la posibilidad de que el banco central tenga que aumentar los tipos de interés a un pico más alto de lo que los responsables políticos habían esperado previamente. Si persiste una economía más fuerte de lo esperado, "probablemente significará que tenemos que trabajar un poco más", declaró Bostic en una entrevista telefónica con 'Bloomberg News'.

El RBA de Australia sube tipos al 3,35% y anticipa más alzas. Cierre mixto en las bolsas de Asia, después de que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) haya subido los tipos de interés hasta el 3,35% desde el 3,10%, en línea con las previsiones. El organismo también "espera que se necesiten más aumentos en las tasas de interés en los próximos meses para asegurar que la inflación regrese a la meta y que este período de alta inflación sea solo temporal".