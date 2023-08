A continuación presentamos las cinco noticias más importantes de este martes, 1 de agosto, en los mercados.

"Sin fuelle": BofA alerta de la caída que viene en la bolsa europea a principios de 2024. Apenas acaba de empezar el segundo semestre del año y ya hay quien da la voz de alerta sobre lo que cabe esperar de los mercados no solo en lo que resta del año, sino también a inicios de 2024. Los estrategas de Bank of America (BofA) han sido los primeros en lanzarse a la piscina, y con el inicio del mes de agosto alertan de las caídas que vienen en la bolsa europea.

Estancamiento continuo y generalizado hasta 2024: la eurozona sigue en riesgo de recesión. Las últimas cifras de crecimiento dadas a conocer por Eurostat confirman que la economía de la eurozona mantuvo una marcha lenta en el segundo trimestre del año, un periodo en el que el Producto Interior Bruto (PIB) creció un 0,3%. Las previsiones apuntan a que el avance económico seguirá siendo moderado. De hecho, se espera un estancamiento continuo y generalizado hasta principios de 2024, con lo que la sombra de la recesión permanece sobre la eurozona.

Cierre mixto en Asia: el RBA de Australia mantiene tipos y China no arranca. Cierre mixto en las bolsas de Asia este martes. El índice Kospi de Corea del Sur ha subido un 1% y ha liderado las ganancias, seguido por el Nikkei japonés y el ASX de Australia. En negativo, el Hang Seng de Hong Kong y el Shanghai Composite chino han cerrado con pérdidas moderadas.

HSBC recomprará más acciones tras duplicar su beneficio en el primer semestre. El banco británico HSBC, que desarrolla la mayoría de sus negocios en Asia, ha anunciado un nuevo programa de recompra de acciones tras duplicar su beneficio en el primer semestre de 2023. A tipo de cambio constante, el beneficio antes de impuestos aumentó en 13.300 millones de dólares, hasta los 21.700 millones de dólares. La ganancia después de impuestos reportada aumentó en 9.100 millones, hasta $18.100 millones.

DIA no venderá Clarel a C2 Private Capital al no cumplirse las condiciones. La cadena de supermercados Dia ha informado este martes de que, tras no cumplirse dentro de plazo las condiciones acordadas, no venderá Clarel a C2 Private Capital. La cadena ha recordado que la fecha límite para el cumplimiento de dichas condiciones era el 31 de julio de este año, tras extender el plazo a petición de C2 Private Capital.