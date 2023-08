A continuación presentamos las cinco noticias más importantes de este jueves, 3 de agosto, en los mercados.

¿Qué puede pasar en los mercados tras el recorte del rating a Estados Unidos realizado por Fitch? La mayoría de analistas consideran que el impacto será limitado, pero es necesario recordar qué sucedió en agosto de 2011, cuando la agencia S&P recortó el rating triple A de la principal economía del mundo.

Morgan Stanley insiste en el "atractivo" de los bancos y CaixaBank sigue entre sus favoritos. Morgan Stanley ha analizado los resultados presentados por los bancos europeos y sigue manteniendo que el sector tiene un gran "atractivo" para los inversores. Las cuentas que han dado a conocer, unidas a las recompras de acciones anunciadas y al hecho de que la banca aún cotiza con descuento son, en su opinión, razones de sobra para añadir estos títulos a las carteras. Revela también cuáles son sus favoritos en Europa, y mantiene al español CaixaBank entre ellos.

¿Subirá el BoE otros 50 puntos básicos los tipos? "No es imposible, pero poco probable". Con la inflación de Reino Unido todavía muy por encima del objetivo del 2%, al Banco de Inglaterra (BoE) no le queda más remedio que seguir subiendo los tipos de interés en su encuentro de este jueves y dejar la puerta abierta a nuevos aumentos en las próximas reuniones. Ahora la duda es si su decisión será volver a subirlos en 50 puntos básicos o rebajar el tono y hacerlo en 25 puntos básicos. El mercado no lo tiene tan claro.

DIA vende su negocio en Portugal al grupo Auchan por 155 millones de euros y pierde 67 millones de euros en el primer semestre. La cadena de supermercados DIA ha vendido su filial en Portugal al grupo Auchan Portugal por 155 millones de euros, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Por otro lado, ha presentado una pérdida semestral de 67 millones de euros, frente a la pérdida de 105 millones de euros del mismo periodo del año pasado.

ING logra un beneficio de 2.155 millones de euros en el segundo trimestre, un 83% más. Los resultados de ING en el segundo trimestre han superado las expectativas. La entidad registró un beneficio neto de 2.155 millones de euros, lo que supone un 83% más que en el mismo periodo del año anterior. Por su parte, los ingresos ascienden a 5.759 millones de euros, un 23% superiores.