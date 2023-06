A continuación presentamos las cinco noticias más importantes de este lunes, 29 de junio, en los mercados.

La inflación recorta su escalada drásticamente en junio hasta el 1,9%. La inflación ha recortado drásticamente su escalada en junio. En concreto, la tasa anual se ha situado en el 1,9%, la cota más baja en la que se sitúan los precios desde marzo de 2021. España se convierte así en la primera gran economía europea en situar el Índice de Precios al Consumo (IPC) por debajo del 2%. La inflación subyacente también ha descendido dos décimas en el sexto mes del año, hasta el 5,9%.

Powell: "No hay que ser complaciente con la resiliencia del sistema financiero". "Las quiebras bancarias en 2023 fueron dolorosos recordatorios de que no podemos predecir todas las tensiones que inevitablemente vendrán con el tiempo. Por lo tanto, no debemos volvernos complacientes con la resiliencia del sistema financiero". Así lo ha manifestado hoy el presidente de la Fed, que está hablando en Madrid junto al gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.

Los grandes bancos americanos aprueban los test de estrés de la Reserva Federal. Los grandes bancos americanos han aprobado los exámenes de estrés de la Reserva Federal (Fed), según confirmó el banco central estadounidense en un comunicado publicado este miércoles. "Los resultados de la prueba de estrés bancaria anual demuestran que los grandes bancos están bien posicionados para capear una recesión severa y continuar otorgando préstamos a hogares y empresas incluso" en el escenario más pesimista, ha explicado el organismo monetario.

Powell, Lagarde y Bailey anticipan más subidas de tipos para bajar la inflación. El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, y el gobernador del Banco de Inglaterra (BoE), Andrew Bailey, han anticipado más subidas de tipos para luchar contra la inflación. Así lo han manifestado durante su intervención conjunta en la última jornada del Foro de Sintra, donde los banqueros centrales han adelantado en un coloquio que todavía tienen "camino por recorrer".

Calviño se reúne hoy con la banca para revisar el acuerdo hipotecario y abordar el pago por los depósitos. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, se reunirá este jueves con las patronales bancarias para revisar el funcionamiento de los protocolos y el Código de Buenas Prácticas hipotecario puestos en marcha por el sector en 2022, así como la cuestión de la remuneración de los depósitos.