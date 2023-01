A continuación presentamos las cinco noticias más importantes de este jueves, 26 de enero, en los mercados.

Sabadell se dispara en bolsa tras ganar 859 millones de euros en 2022, un 62% más. Banco Sabadell se dispara en bolsa tras cerrar el ejercicio 2022 con un beneficio neto atribuido de 859 millones de euros, un 61,9% más que en el ejercicio anterior. El beneficio del cuarto trimestre ha caído un 4,7% respecto al mismo trimestre del año anterior, hasta 149 millones de euros, "impactado por el gasto de la aportación al Fondo de Garantía de Depósitos (114 millones de euros) y del pago del Impuesto sobre Depósitos de Entidades de Crédito (35 millones)", así como por el impacto de la multapor los problemas originados tras la "migración de la plataforma tecnológica de TSB, neutralizada parcialmente con el registro de indemnizaciones de seguros", según ha explicado la entidad.

Sabadell anuncia un programa de recompra de acciones por 204 millones de euros. El Consejo de Administración de Banco Sabadell ha acordado establecer, con cargo a los resultados del ejercicio 2022, un programa de recompra de acciones para su amortización, sujeto a las correspondientes autorizaciones previas, por un máximo de 204 millones de euros, cuyos términos serán objeto de un nuevo anuncio antes de su puesta en marcha. Este importe representa aproximadamente el 4% de la capitalización bursátil actual y equivale a una rentabilidad por dividendo del 4,1%. El 'pay out' de la entidad se eleva hasta el 50%.

Tesla sube tras ganar 3.687 millones en el último trimestre de 2022, un 58% más. El gigante de la automoción Tesla ha presentado este miércoles unos resultados para el cuarto trimestre de 2022 muy esperados por inversores y analistas, después de unos últimos meses convulsos, y ha reportado un beneficio de 3.687 millones de dólares en el periodo, un 58% más que en el mismo periodo del año anterior, lo que ha hecho que sus títulos registren ganancias del 5% en las operaciones posteriores al cierre de mercado.

DIA cierra 2022 con unas ventas netas de 7.286 millones, un 9,6% más. DIA ha cerrado 2022 con unas ventas netas de 7.286 millones de euros, un 9,6% más que en 2021. En el cuarto trimestre, las ventas netas del grupo ascendieron a 1.779 millones de euros, con un incremento like for like del 7,3%.

Applus+ vende su negocio de inspección de vehículos en Estados Unidos. Applus+ ha anunciado este jueves el acuerdo de venta del 100% de Applus+ Technologies, sus operaciones de inspección de vehículos en Estados Unidos, a Opus Inspection. El cierre de la operación está sujeto a las condiciones habituales en este tipo de transacciones. La compañía no ha revelado el importe de la transacción.