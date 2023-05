A continuación presentamos las cinco noticias más importantes de este jueves, 18 de mayo, en los mercados.

¿Vender en mayo y salir del mercado? Esto opinan los gestores de activos. 'Sell in may and go away'. Este viejo dicho bursátil, que aconseja vender en mayo y olvidarse de la bolsa hasta final de año, en base a una pauta estacional, vuelve todos los años cuando se acerca esta época. Aunque cada año es diferente, y varios gestores de activos ofrecen su visión sobre si en 2023 hay que seguir esta indicación.

Deutsche Bank apuesta por BBVA "a pesar de la volatilidad asociada a Turquía". Deutsche Bank confía en BBVA y espera que la entidad disfrute de un impulso positivo del mercado frente a la mayoría de los bancos europeos "a pesar de la volatilidad a corto plazo asociada a Turquía".

José Vicente de los Mozos es el favorito para ser nuevo consejero delegado de Indra. José Vicente de los Mozos, actual presidente de Ifema y ex presidente de Renault España, es el principal favorito para ser el nuevo consejero delegado de Indra, en sustitución de Ignacio Mataix, según publican este jueves varios medios financieros.

Deutsche Bank acuerda pagar 75 millones a las víctimas de Jeffrey Epstein. Deutsche Bank ha acordado pagar 75 millones de dólares a las víctimas del depredador sexual Jefffrey Epstein para resolver una demanda federal que acusa al banco de permitir y beneficiarse del tráfico sexual de mujeres jóvenes por parte de su cliente, según ha revelado 'The Wall Street Journal'.

Biden: "Los líderes han acordado que no caeremos en el impago". El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se ha mostrado optimista sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo sobre el techo de deuda, y tras la reunión que mantuvo el martes con el líder republicano en el Congreso, Kevin McCarthy, y otros representantes políticos, ha asegurado que todos los líderes "han acordado" que el país evitará el impago.