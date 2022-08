A continuación presentamos las cinco noticias más importantes de este viernes, 12 de agosto, en los mercados.

La inflación se disparó en julio hasta el 10,8%: los precios no estaban tan altos desde 1984. La inflación no encuentra tope y, según como adelantó el Instituto Nacional de Estadística (INE), en julio, el Índice de Precios de Consumo (IPC) general subió al 10,8%. Esta tasa interanual está seis décimas por encima de la registrada el mes anterior y supone que los precios no estaban tan altos desde septiembre de 1984.

La economía de Reino Unido se contrae en el segundo trimestre y entra en negativo. La economía de Reino Unido se ha ralentizado notablemente en el segundo trimestre hasta el -0,1%, desde el 0,8% que avanzó el Producto Interior Bruto (PIB) de enero a marzo. Sin embargo, el frenazo del PIB ha sido menor de lo esperado por el consenso del mercado, que había previsto una caída al -0,2%. En términos interanuales, la economía británica ha crecido un 2,9%, desde el avance del 8,7% del mismo período del año anterior.

Argentina sube los tipos de interés en 950 puntos básicos, hasta el 69,5%. El banco central de Argentina elevó el jueves su tasa de interés de referencia en 950 puntos básicos, en un momento en el que el país se esfuerza por contener la espiral inflacionaria, la cual ha alcanzado un máximo de 20 años, hasta el 71%, según nuevos datos.

¿Hasta dónde llegará el rally del precio bitcoin? Estos son los niveles a vigilar. El rally del bitcoin ha seguido su curso este miércoles y jueves, al calor de los datos de la inflación en EEUU, que han mostrado cómo ha cedido la presión de los precios en la primera economía del mundo, lo que ha enviado una oleada de apetito por el riesgo a todos los mercados globale. En el de las criptodivisas, las compras han seguido bombeando los principales tokens por capitalización de mercado, y el BTC ha alcanzado máximos de dos meses en 24.822 dólares, según CoinMarketCap, pero la principal moneda digital no logró mantener los 24.000 dólares en precios de cierre el jueves. Sin embargo, la carrera alcista aún tiene recorrido, indican los expertos, hasta por lo menos 26.000 dólares.

Zelensky califica el bombardeo ruso a la central nuclear como "uno de los mayores crímenes del Estado terrorista". El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, calificó el bombardeo ruso cerca de la central nuclear de Zaporiyia como "uno de los mayores crímenes del estado terrorista".