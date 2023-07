La Asamblea General de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, CEOE, ha aprobado este miércoles eliminar la limitación de dos mandatos consecutivos de cuatro años cada uno del presidente, cargo ostentado actualmente por Antonio Garamendi.

La patronal de los empresarios también ha adoptado cambios en el régimen electoral. El plazo para presentar candidaturas, cuya antelación mínima pasa de 15 a 40 días a la celebración de la Asamblea, se ha modificado, al igual que el número de avales necesarios para hacerlo, que pasan a ser un 10% de los electores de al menos seis organizaciones, frente a 20 avales de cuatro organizaciones vigente hasta ahora.

El organismo ha aprobado el Plan de Acción de la Confederación correspondiente al año en curso, la memoria de actividades del ejercicio 2022, así como las cuentas del pasado ejercicio y los presupuestos para 2023.

Garamendi no se ha referido a la reforma de los estatutos que le permiten seguir en el puesto unos años más. Ha destacado, no obstante, el papel de las empresas como "principales generadores de actividad, de empleo, de prosperidad, de rentas, de impuestos”, pidiendo que la política presupuestaria no se traduzca en "una mayor presión fiscal".