Casi una de cada cuatro personas están infrautilizados laboralmente en España

Las mujeres, jóvenes y los trabajadores con baja cualificación, los colectivos más infrautilizados

La tasa de infrautilización laboral es una medida complementaria al paro y en España se ha situado en el 22% en 2019. Esta cifra supone una subida de 8,2 puntos porcentuales más que la de la tasa de paro. En valores absolutos, esta tasa de infrautilización, equivale a 5,2 millones de personas y las mujeres, jóvenes y los activos con baja cualificación son los colectivos más infrautilizados laboralmente, tal y como detalla una información elaborada por Asempleo.

Los últimos datos del paro correspondientes al presente año, confirmaban una recuperación económica al situarse en el 14% y rebajar la cifra hasta los 3,2 millones de parados. No obstante, esta reducción en el paro deja ciertas luces y sobras y entre estas últimas, se encuentra la tasa de infrautilización laboral, que permite identificar también otros colectivos laboralmente infrautilizados, como los activos potenciales (desanimados y personas que no buscan empleo pero desearían trabajar) o los ocupados con jornada parcial involuntaria. Según esta misma información, los colectivos más infravalorados laboralmente los constituirían las mujeres (27,9%), jóvenes (45,4%) y los activos con baja cualificación (43,2%).

Las cifras también presentan datos a nivel europeo y dentro del viejo continente, los países mediterráneos presentan las mayores tasas de infrautilización del factor trabajo: Italia (26,4%), Grecia (25,5%) y España (23,4%). Asimismo, en España, las Comunidades Autónomas con mayor paro oficial también presentan una tasa más alta de infrautilización del factor trabajo: Extremadura (31,2%) y Andalucía (31,1%).

No obstante, no son todo malas noticias. Y es que, en línea con lo ocurrido con la tasa de paro, este indicador se ha reducido considerablemente desde 2013, cuando llegó a superar el 35,5%. Si bien es cierto que la medida de infrautilización de la fuerza de trabajo tiene en cuenta varios tipos de personas, este indicador lo componen los desempleados (14 puntos), seguido de los ocupados a tiempo parcial involuntario (6,7 puntos), los desanimados (0,9 puntos) y las personas que no buscan empleo pero que desearían trabajar (0,6 puntos).

En esa línea de mejora, a lo largo del último año, la tasa de infrautilización de la fuerza de trabajo ha caído en un punto y medio (23,7% en 2018), lo que equivale a 306.000 personas infrautilizadas menos. El causante de esta reducción responde a los desempleados, ya que, en el 2019 hay 260.000 parados menos (7,4%) que hace un año. No obstante, la mayor caída en términos relativos se ha dado entre los desanimados, cuyas filas han bajado un 12,4% en un año. Esta reducción de los desanimados puede deberse a la mejora de sus perspectivas laborales a causa de la recuperación y el crecimiento económico. A pesar de esta reducción, al existir una gran cantidad de trabajadores infrautilizados, llama a entrever una necesidad de acometer reformas estructurales del mercado de trabajo.