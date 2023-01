El mercante que ha sufrido el accidente es el buque 'MV Glory', con bandera de las Islas Marshall, y transporta más de 65.000 toneladas de maíz desde Ucrania con destino a China. Las malas condiciones meteorológicas y las fuertes lluvias le hacían encallar durante horas en el kilómetro 38, cerca de El Qantara, en el estado egipcio de Ismailia.

Inmediatamente, varios buques remolcadores se han dirigido a la zona y tras conseguir reflotar la embarcación, el canal está volviendo a la normalidad. "Ha sido reflotado por los remolcadores de la Autoridad del Canal de Suez", ha afirmado la compañía propietaria Leth, de nacionalidad noruega.

M/V GLORY has been refloated by the Suez Canal Authority tugs.



21 vessels going southbound will commence/resume their transits. Only minor delays expected.