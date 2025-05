En un contexto donde los mercados celebran avances estructurales en el continente, Bank of America (BofA) ha sorprendido con una postura decididamente pesimista hacia las acciones europeas. Aunque la región ha mostrado signos de revitalización —impulsada por reformas fiscales en Alemania y nuevos compromisos de gasto común en la Unión Europea (UE)— el banco estadounidense no se deja seducir por la narrativa del optimismo.

Desde mediados de abril, la renta variable europea ha repuntado un 18%, acortando la brecha con máximos históricos. Sin embargo, los estrategas de BofA, liderados por Sebastian Raedler, no comparten la euforia del mercado. “La subida refleja un crecimiento futuro que no vemos como realista a corto plazo”, afirman en un reciente informe. Es más, predicen una caída superior al 10% del índice STOXX 600, advirtiendo sobre una peligrosa desconexión entre las valoraciones actuales y la realidad macroeconómica que se avecina.

Valoraciones al límite: señales de advertencia en el horizonte

Uno de los principales argumentos de BofA es la rápida erosión de la prima de riesgo de la renta variable europea, que ha caído al 4,8%, su nivel más bajo en 18 años. Esta reducción significa que las acciones ofrecen ahora poca protección frente a eventos adversos inesperados.

En paralelo, la institución observa un “debilitamiento del impulso del crecimiento global” que podría limitar el rendimiento corporativo europeo. Y, aunque es cierto que las perspectivas estructurales se están afianzando —gracias a políticas fiscales expansivas, mayor integración comunitaria y un renovado gasto en defensa—, BofA insiste en que estos cambios aún no tienen impacto tangible en el PIB ni en las ganancias empresariales.

El escepticismo se acentúa con las proyecciones de crecimiento: para 2025, los economistas del banco anticipan un aumento del PIB nominal del 2,5% para la eurozona, frente al 4-4,5% estimado para Estados Unidos. Esta diferencia deja a las bolsas europeas en una posición relativamente débil frente a sus pares globales.

Euforia desalineada: la trampa del corto plazo

Desde un punto de vista técnico, el reciente rally bursátil podría interpretarse como un clásico caso de exceso de confianza. Los inversores han comprado con entusiasmo ante las señales políticas positivas, pero han pasado por alto los fundamentos aún frágiles de la economía europea.

¿Está Europa en camino hacia una década dorada o se trata de un espejismo de corto plazo? El dilema es profundo. Las medidas anunciadas por Bruselas y Berlín apuntan a una Europa más cohesionada, ambiciosa y orientada al crecimiento, pero los beneficios estructurales de esas políticas —como el impulso al gasto militar conjunto o la flexibilización del freno de deuda alemán— requerirán tiempo para impactar en la economía real.

En este sentido, BofA sugiere que los inversores están subestimando el 'lag' económico, es decir, el retraso entre el anuncio de políticas y su impacto real en la actividad empresarial. Esto abre la puerta a posibles decepciones en los próximos trimestres, especialmente si los indicadores de actividad comienzan a retroceder, como ya se insinúa en ciertos sectores industriales.

¿Qué podría cambiar el escenario?

Pese a su postura cauta, Bank of America reconoce que algunos catalizadores podrían revertir la tendencia. Entre ellos: un repunte real y sostenido en los PMI europeos; revisión al alza de beneficios empresariales; estabilidad política en la eurozona tras las elecciones europeas; y fortaleza del euro frente al dólar, que mejore el poder adquisitivo regional

No obstante, todos estos factores requieren alineación tanto macroeconómica como geopolítica, algo que, dada la complejidad del contexto internacional (guerra en Ucrania, tensiones con China, volatilidad en materias primas), es difícil garantizar.

Además, hay otro factor de fondo que no debe subestimarse: la competencia global por el capital. Si Estados Unidos sigue ofreciendo mayores rendimientos y estabilidad institucional, es probable que los inversores internacionales mantengan una asignación reducida hacia Europa, profundizando el bajo rendimiento estructural que el continente ha experimentado durante más de una década.

Europa frente al espejo: ¿oportunidad o falsa esperanza?

Más allá de las proyecciones de BofA, la situación actual de Europa es una fotografía en movimiento. El continente se enfrenta a un punto de inflexión en múltiples frentes: digitalización, defensa común, transición energética y reforma fiscal. Todo ello podría, en teoría, servir de base para un nuevo ciclo de crecimiento sostenible.

Pero los mercados, como es habitual, se adelantan a los hechos. Y ahí radica el riesgo: si los fundamentos no acompañan la narrativa, la corrección podría ser abrupta. Es en este escenario donde BofA plantea una postura pragmática: evitar el exceso de entusiasmo en el corto plazo, sin descartar oportunidades a largo plazo si se confirman los pilares estructurales.

En definitiva, las acciones europeas podrían convertirse en una joya por descubrir… o en una trampa para incautos. La clave está en separar la euforia narrativa de la evidencia empírica.

Paciencia, datos y prudencia

La opinión negativa de Bank of America sobre las acciones europeas no es una sentencia definitiva, sino una advertencia estratégica. En un entorno volátil, donde los indicadores macroeconómicos aún no confirman el relato de recuperación, es comprensible que un actor de peso como BofA adopte una postura defensiva.

El mensaje para los inversores es claro: Europa necesita más que promesas políticas para seducir al capital global. Necesita resultados. Mientras tanto, conviene mantenerse informados, diversificar con inteligencia y no dejarse llevar por los fuegos artificiales de los mercados.

En el gran tablero de la inversión global, Europa tiene mucho que demostrar. La pregunta es si logrará hacerlo antes de que el mercado le pase la factura.