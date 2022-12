En el complicado escenario actual de elevada inflación, resulta de especial interés preocuparse por las finanzas. Por ello, un buen regalo estas fiestas podría ser un libros sobre finanzas, un presente ideal para aquellos que llevan las cuentas de la casa. Desde la plataforma eToro, Javier Molina y Ben Laidler han elaborado una lista dividida por temáticas y libros relacionados con las tendencias que han marcado los mercados estos meses y que seguirán siendo fundamentales de cara a 2023.

En cabeza se sitúa La bola de nieve: Warren Buffett y el negocio de la vida, de Alice Schroeder, donde se cuenta la biografía de la leyenda de la inversión Warren Buffett y de su firma Berkshire Hathaway, debido a que “la inversión value vuelve a estar de moda”. Le sigue Un paseo aleatorio por Wall Street: La estrategia para invertir con éxito, de Burton Malkiel, relacionado con la fuerte caída de las acciones y los bonos.

Por otro lado, tenemos un clásico moderno menos conocido como es Narrative and numbers, donde el gurú del value Aswath Damodaran ensalza la importancia de la "historia" de la inversión, explican.

Molina, por su parte, aconseja Deep Value: Táctica y estrategias para el inversor activo, de Tobias E. Carlisle, "un libro que explica las razones por las que los inversores activistas y otros contrarian luchan por el control de las empresas perdedoras".

TECNOLOGÍA Y VALORES TECNOLÓGICOS

2022 no ha sido un buen año para los valores tecnológicos, los cuales estos expertos consideran "la gran decepción" del curso. Sin embargo, la tecnología continúa siendo una importante megatendencia y muchas de las grandes compañías del planeta están enmarcadas dentro de este sector,por lo que este próximo año puede ser una oportunidad buena para aprender sobre este sector.

Laidler recomienda tres lecturas sobre tecnología: en primer lugar, Where the money is, de Adam Seessel, una "historia práctica de un converso tardío y su marco para invertir en este sector en rápida evolución". Asimismo, destaca que está "deseando leer" Chip War, de Chris Miller, debido al importante papel de los semiconductores en la economía, y El Metaverso, la obra de Matthew Ball que "separa el bombo publicitario de la realidad".

COMPRENDER UN MUNDO CADA VEZ MÁS MULTIPOLAR

"El aumento de los riesgos geopolíticos y la desglobalización hacen que comprender el mundo sea cada vez más importante", recuerdan los expertos de eToro. Por ello, recomiendan las lecturas de Asia's stock markets from the ground up, de Herald van der Linde, donde narra la explicación de la región más poblada y de mayor crecimiento del mundo.

Por otra parte, Why the Germans do it better, de John Kampfner, es la introducción a la mayor economía de Europa en un momento en el que el Viejo Continente amenaza con entrar en recesión. Asimismo, los expertos de eToro recomiendan cualquiera de los libros del cofundador de Soros Fund Management, Jim Rogers, ya que las consideran lecturas que "ampliarán sus horizontes".

ESCUCHAR A LOS PROFESIONALES DE LA INVERSIÓN

Conocer el día a día de las inversiones también ofrece una visión única y personal de la realidad del sector. Por ello, Laidler sugiere echar un ojo a las lecturas de Damsel in Distressed, de Dominique Mielle, un relato "a menudo hilarante" de su carrera en el sector de los fondos de cobertura, dominado por los hombres, así como a The Dealmaker, del disléxico Guy Hands, al que describe como "una montaña rusa por el sector del capital riesgo".

Molina, por otro lado, recomienda más obras sobre el oráculo de Omaha. Entre ellas, sugiere darle una lectura a The Essays of Warren Buffett: Lessons for Investors and Managers, donde el autor Lawrence A. Cunningham reúne las cartas a los accionistas de Berkshire Hathaway. La cuarta edición incluye los últimos conocimientos de Buffett sobre temas como la crisis financiera o la burbuja inmobiliaria.

MATERIAS PRIMAS, PETRÓLEO Y ENERGÍAS RENOVABLES

En relación con los activos de moda este 2022, las materias primas han sido la clave de los que mejor se ha comportado este año. Por ello, Laidler fija el foco en El mundo está en venta, donde los autores Javier Blas y Jack Farchy muestran esta industria mundial en expansión y el reducido grupo de operadores que la dirigen.

Por otro lado, la trilogía sobre la industria energética de Daniel Yergin, que comienza con The prize, ganadora del premio Pulitzer, es un clásico del género de las materias primas.