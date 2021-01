"El objetivo ahora es que se produzcan las menores relaciones sociales posibles". Estas palabras, dichas por el presidente de la Generalitat valenciana este fin de semana, Ximo Puig, resumen la situación en la que se encuentra la pandemia en España. Esta comunidad ha prohibido las reuniones con personas no convivientes en las casas y se limitan a dos personas que pueden ser de dos núcleos de convivencia distintos los encuentros en el espacio público.

La semana comienza, por tanto, con la preocupación por el Covid-19 en los mercados. Los inversores siguen muy pendientes de la expansión de la pandemia y del impacto económico que esto implica. El miedo ante la posibilidad de que 2021 sea un nuevo año perdido en lo económico está ahí y penalizó a finales de la semana pasada a las bolsas.

"Mientras que los mercados estadounidenses siguieron marcando nuevos récords la semana pasada, los mercados europeos cotizaron de forma más deslucida, ya que el optimismo de la primera semana de 2021 ha dado paso a mucha más cautela ante un aumento del pesimismo económico a corto plazo", explican los expertos de CMC Markets.

"Estas preocupaciones, junto con la perspectiva de que los líderes de la UE podrían considerar el cierre de las fronteras interiores debido a las crecientes tasas de infección y muerte, han hecho que los inversores en Europa se vuelvan mucho más cautelosos, especialmente teniendo en cuenta que los países del Viejo Continente han sido mucho más lentos en la coordinación de una rápida implementación de la vacuna", añaden.

Esta semana habrá una avalancha de resultados en España, con las cuentas de Bankia, BBVA, CaixaBank o Siemens Gamesa, entre otras. Fuera de nuestras fronteras, presentarán sus cifras Tesla, Microsoft, Apple o Facebook. Además, se celebrará el foro telemático de Davos. Habrá qué ver qué tienen que decir los grandes líderes mundiales sobre ese riesgo a que la recuperación económica se trunque este año dadas las circunstancias actuales. Hoy habla la presidenta del BCE en este encuentro, Christine Lagarde, que la semana pasada afirmó que el virus entraña "graves riesgos" para la economía. Cabe recordar que este Foro es solo un aperitivo del Foro de Davos que se celebra en Singapur en mayo, que sí será presencial. En el plano macro, hoy se publica el IFO alemán de enero.

Con todo, se espera que las bolsas europeas comiencen la jornada con moderadas subidas (futuros: +0,5%) tras las alzas que se han visto esta madrugada en Asia. Los futuros americanos avanzan entre un 0,3% (el del Dow) y un 0,7% (el del Nasdaq). El rendimiento de los mercados estadounidenses de la semana pasada estuvo liderado por los valores tecnológicos y parece que esa seguirá siendo la tónica.

Por otro lado, cabe recordar que el calendario de esta semana incluye también la reunión de tipos de la Reserva Federal (Fed) el miércoles.

Finalmente, en cuanto al aspecto técnico del Ibex, consiguió el viernes respetar el soporte de los 8.000 puntos. "A corto plazo sería importante que volviéramos a ver la vuelta de las compras y la anulación del hueco bajista que se ha dejado este viernes. Si no es así no descartamos acabar viendo una extensión de las caídas hasta el nivel de los 7.663 puntos. El primer nivel de resistencia se encuentra en los 8.173 puntos. No apreciaremos una señal de fortaleza mientras que se mantenga cotizando por debajo de este nivel de precios", destacan los analistas de Bolsamanía.