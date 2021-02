El Ibex y el resto de bolsas europeas seguirán pendientes este martes de las noticias relacionadas con los resultados empresariales (en España publican Liberbank y Unicaja. Fuera de nuestro país se conocerán las cifras de Alphabet y Amazon, entre otras) y con la evolución de la vacunación y la distribución de las vacunas en el mundo. De momento, parece que la apertura apunta a alzas tras el buen comportamiento de EEUU ayer y de Asia esta madrugada. Los futuros estadounidenses avanzan un 0,6% a estas horas del martes.

Dicen los expertos que la 'Reddit-manía' sigue en el foco, ocupando titulares. Los foreros se centran ahora en la plata, que llegó a superar brevemente los 30 dólares por onza para bajar después hasta 29. En estos momentos se deja un 2%, pero este lunes llegó a subir un 7,55%.

Los expertos de Oanda avisan de que los foreros no lo tienen tan fácil con la plata como lo han tenido con GameStop. "Todo sugiere que el rebaño minorista puede estar dirigiéndose a un momento de Waterloo con la plata-manía. El ejército de Reddit está gritando 'pump and pump', pero la realidad dirá 'pump and dump'. En ese caso, es probable que Reddit se desangre", advierten.

El calendario de este martes incluye varios datos macro relevantes. En España destaca el paro de enero, mientras que en la Zona Euro se publicará el PIB del cuarto trimestre. Por otro lado, cabe subrayar que el Banco de la Reserva Federal de Australia ha dejado los tipos de interés sin cambios en el 0,10%, tal y como se esperaba. El RBA se ha comprometido a comprar otros 100.000 millones de dólares australianos de bonos del Estado y del Gobierno una vez que el actual programa haya acabado en enero.

El Banco de la Reserva Federal de Australia también dijo que, aunque la recuperación interna es agradable, "el Consejo no aumentará los tipos de interés hasta que la inflación real se sitúe de forma sostenible dentro del rango objetivo del 2% al 3%. Para que esto ocurra, el crecimiento de los salarios tendrá que ser sustancialmente mayor que el actual. Esto requerirá un aumento significativo del empleo y la vuelta a un mercado laboral ajustado. El Consejo no espera que estas condiciones se cumplan hasta 2024 como muy pronto".

En cuanto al aspecto técnico del Ibex, el selectivo se mantiene cotizando por encima del soporte clave del corto plazo que presenta en los 7.663 puntos, pero "muy cerca" de estos niveles. "Mucho cuidado con el abandono de estos precios ya que podríamos acabar viendo una extensión de las caídas hasta el nivel de los 7.300 puntos, donde se encuentra la media de 200 sesiones. No volveremos a ver ni la menor señal para el optimismo mientras que se mantenga cotizando por debajo de los 8.000 puntos", explican los expertos de Bolsamanía.