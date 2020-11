El Ibex y el resto de plazas europeas arrancarán este lunes con alzas extendiendo el optimismo de la pasada semana. Asia ha vivido una jornada de importantes ascensos impulsados por las noticias del fin de semana de la firma de un acuerdo comercial en Asia Pacífico, así como los últimos datos macro. Mientras, los futuros estadounidenses se revalorizan alrededor de un 1%.

"La firma de un nuevo acuerdo comercial entre 15 naciones de Asia-Pacífico, llamado Asociación Económica Regional Integral (RCEP, por sus siglas en inglés) es una buena noticia, que marca la primera asociación comercial entre China, Japón y Corea del Sur, junto con la firma de una serie de acuerdos menores entre otras 12 naciones de Asia-Pacífico, incluyendo Australia, Singapur, Tailandia y Vietnam. Se estima que la agrupación de estos diversos acuerdos menores en un gran acuerdo podría reducir significativamente la fricción comercial y ayudar a dar un impulso significativo al PIB de Asia en los años venideros", explica Michael Hewson, director de análisis de CMC Markets en Londres.

Este lunes es noticia en España BBVA, porque ha anunciado que sale de Estados Unidos con la venta del 100% de su filial allí a PNC Financial Service Group. El acuerdo alcanzado no incluye la venta del negocio institucional del grupo BBVA desarrollado a través de su bróker dealer BBVA Securities ni la participación en Propel Venture Partners US Fund I. El precio de la Operación asciende a aproximadamente 11.600 millones de dólares americanos (equivalente a aproximadamente 9.700 millones de euros). El precio se pagará enteramente en efectivo.

