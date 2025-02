Las criptomonedas ocupan el foco en Argentina y Javier Milei se encuentra en el ojo del huracán. El presidente de Argentina podría enfrentarse a una moción de censura después de promover una criptomoneda poco conocida llamada $LIBRA, que colapsó horas después y provocó la pérdida de cientos de millones de dólares en el proceso.

Todo comenzó con un tuit publicado por el presidente en su cuenta de X, que tiene más de 3.8 millones de seguidores. "Este proyecto privado se dedicará a fomentar el crecimiento de la economía argentina", escribió, con un enlace al proyecto de la criptomoneda LIBRA, asegurando que favorecería el desarrollo del país y la libertad.

Horas después, Milei eliminó el mensaje, llega a decir que le han hackeado la cuenta y, en otro publicación, dijo que no tenía vínculos con la iniciativa. "No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión. A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos, y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo", afirmó.

¿Qué pasó entre tanto? Que la cotización de LIBRA dispara en apenas unos minutos de 0 a 4,7 dólares y el valor global del token alcanza los 4.500 millones de dólares. Poco después, los grandes tenedores de la criptomoneda empiezan a retirar fondos y el token pierde un 94% de su valor y su capitalización cae hasta los 200 millones en solo once horas desde su lanzamiento. 40.000 argentinos han perdido todo lo invertido.

Según el diario argentino 'La Nación', LIBRA podría ser una posible estafa 'rug pull', ya que el 80% de los tokens estaban concentrados en tan solo cinco billeteras. Primero, se infla artificialmente el precio de un activo ('pump'), habitualmente a través de publicidad exagerada o patrocinios de famosos, para luego vender masivamente los activos ('dump'), haciendo que la cotización se hunda y perjudicando a aquellos que apostaron por el activo en la escalada alcista.

El pasado sábado por la noche, uno de los responsables de LIBRA, el empresario estadounidense Hayden Mark Davis, de Kelsier Ventures, culpó a Milei del descalabro de la criptomoneda por retirarle el apoyo al proyecto. En un vídeo publicado en redes sociales, Davis afirmó que "sus asociados habían asegurado su apoyo público en el lanzamiento y me garantizaron que su respaldo continuaría a lo largo del proceso".

"A pesar de los compromisos previos, Milei y su equipo cambiaron inesperadamente de posición, retirando su apoyo y eliminando todas las publicaciones anteriores en redes sociales. Cuando Milei y su equipo eliminaron sus posts, los inversores que compraron el token confiando en su apoyo se sintieron traicionados. Esto provocó una ola de ventas masivas impulsadas por el pánico, lo que agravó aún más la situación", agregó.

Cabe señalar que la Casa Rosada ha reconocido que Milei recibió el 19 octubre pasado a representantes de la empresa KIP Protocol. En este encuentro, "se le comentó (al presidente argentino) la intención de desarrollar un proyecto llamado Viva la Libertad para financiar emprendimientos privados en la República Argentina utilizando tecnología blockchain”. En la reunión participaron el presidente de KIP Protocol, Julian Peh, y su representante en Argentina, Mauricio Novelli.

Posteriormente, el 30 de enero, Milei recibió en la Casa Rosada a Hayden Mark Davis, responsable de proveer la infraestructura tecnológica al proyecto. "Finalmente, en el día de ayer, el presidente compartió una publicación en sus cuentas personales comunicando el lanzamiento del proyecto de KIP Protocol, al igual que lo hace cotidianamente con muchos emprendedores. Luego de las repercusiones que el lanzamiento del proyecto tuvo y para evitar cualquier especulación y no darle mayor difusión, decidió eliminar la publicación", explicó el Gobierno argentino.

"Este escándalo, que nos avergüenza a nivel internacional, nos obliga a presentar una solicitud de juicio político contra el presidente", ha señalado el legislador Leandro Santoro, miembro de la coalición opositora argentina, en declaraciones recogidas por 'Reuters'.